Titrologie : Aucun nouveau cas d'Ebola confirmé

Dans la titrologie du samedi 21 août 2021, les autorités ivoiriennes soutiennent qu'aucun nouveau cas d'Ebola n'a été confirmé contrairement à une information qui circule sur la toile. La revue de la presse ivoirienne est également marquée par l'actualité politique.

Titrologie : "Affi charge encore Gbagbo..."

C'est Le Patriote qui donne l'information. Le journal proche du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le parti au pouvoir, barre à sa Une : "Ebola/Hormis la jeune dame contaminée en Guinée, aucun nouveau cas confirmé." Notre confrère rapporte les propos de Pierre Dimba, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui soutient que l'organisation de la Côte d'Ivoire "est robuste pour mener la bataille contre Ebola et la covid-19". Pour sa part, Le Nouveau Réveil fait remarquer que concernant l'entrée d'Ebola en Côte d'Ivoire, 33 ont été retracés dans notre pays et 49 en Guinée.

L'Inter annonce dans sa titrologie qu'une "grosse bataille juridique se prépare" après la démission de Mamadou Koulibaly de la tête de la mairie d'Azaguié. Pendant ce temps, Soir Info nous apprend que Pascal Affi N'guessan charge encore Gbagbo et lance un appel à Simone Gbagbo. Dans ce même journal, il est dévoilé ce que les gardes pénitentiaires ont obtenu après leur grève de 48 h.

La guéguerre entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'guessan n'échappe pas à Le Matin, qui mentionne qu'avant la création de son parti, des fédéraux proches de Simon Gbagbo mélangent le projet de Gbagbo.