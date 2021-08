Région Tonkpi: Les populations jugent le ministre Vagondo Diomandé

Alors qu'il parrainait une double cérémonie dans la ville de Zouan-Hounien, le ministre de l'intérieur et de la sécurité, le général de Corps d'armée, VAGONDO Diomandé, a fait sensation.

Vagondo Diomandé: "Nous sommes en retard par notre propre faute. TONKPI, réveillez-vous! "

Samedi 14 Août 2021, le peuple de Zouan-Hounien, venu en grand nombre à l'espace Koui Mamadou, a découvert un VAGONDO hors du commun qui s'est adressé sèchement aux Cadres, fils et filles du Tonkpi.

« L'occasion du jour m'emmène à réitérer ma volonté de garantir votre sécurité et votre bien-être. Je suis certes ministre mais je demeure militaire. Je veux que l'on apprenne à s'éloigner un temps soit peu des train-trains politiques (...) Je vous lance un message à la solidarité. Le TONKPI est malade de son développement. Là où le reste du pays avance et se développe, notre TONKPI s'effondre par la faute de ses propres enfants (...) Quelques soient nos différences, nous devons être unis autour de ce TONKPI. Nos différences ne doivent jamais nous diviser. Bien au contraire. Que chacun joue sa partition pour que les choses changent. J'invite tout le monde à me rejoindre dans ce combat pour le développement du Tonkpi. Mettons fin à nos palabres ! Cela a trop duré ! Nous sommes en retard par notre propre faute. TONKPI, réveillez-vous ! Allons ensemble chercher le développement. Cela n'a aucune logique politique. Il n'y aura plus de place pour la division ! L'heure du réveil a maintenant sonné», a martelé le ministre de l'intérieur et de la sécurité, le général VAGONDO Diomandé.

Sous le coup de l'émotion, l'on a applaudi à tout rompre. « Vive VAGONDO ! », se sont écriés dans la foule des jeunes gens, visiblement agacés des pratiques rétrogrades qui tiennent le développement de cette partie de la Côte d'Ivoire par l'arrière. Si pour beaucoup, le monsieur " sécurité " du président Alassane OUATTARA, suscite espoir et rêve d'une région émergente, certains états-majors politiques continuent d'entretenir du profond doute quant à l'opportunité et la sincérité d'un tel appel.

« VAGONDO n'a pas à donner d'ordre aux cadres du Tonkpi ! Il est militaire pour des casernes et non pour des gens très engagés pour la population », s'est indigné un cadre du parti UDPCI, joint au téléphone. A la guerre comme à la guerre, tous les coups semblent bien permis dans l'arène dans cette partie de la Côte d'Ivoire.

Fort heureusement l'appel de Zouan-Hounien du ministre VAGONDO a de l'écho dans la jeune élite. « Comprenez qu'il existeront toujours des gens réfractaires à tout vent de changement. Moi, je décide d'embarquer dans son train car c'est le seul moyen pour notre région d'atteindre enfin le quai du développement», a contredit DIABATE Kalifa, Chef d'entreprise et fils de Danané.

Une correspondance de Sony WAGONDA