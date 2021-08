Ancien proche de Gbagbo, Alcide Djédjé ferme la porte de son "passé"

Pour Alcide Djédjé, l'heure est arrivée d'avancer en faisant fi du passé. Telle est la nouvelle ligne de conduite dans laquelle l'ex-chef de la diplomatie ivoirienne sous Laurent Gbagbo entend désormais s'inscrire.

Alcide Djédjé : « Vis le présent et crois en ton futur »

Autrefois proche de l'ancien chef d'Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, dont il était le ministre des Affaires étrangères, Alcide Djédjé n'est désormais plus sur la même longueur d'onde avec son ancien patron. En atteste la création de son parti, Concorde, qui a adhéré au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d'Alassane Ouattara. Et depuis, l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations unies ne cesse de gravir les échelons au sein du pouvoir d'Abidjan.

Conseiller technique au ministère ivoirien des Affaires étrangères sous la houlette de Marcel Amon Tanoh, Alcide Djédjé était le « »directeur de campagne » de la Côte d'Ivoire pour l'élection du pays au Conseil de sécurité de l'ONU. À la faveur du dernier remaniement ministériel, du 6 avril 2021, ce diplomate chevronné vient d'être nommé au sein du gouvernement ivoirien en qualité de ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, chargé de l'Intégration africaine.

Cette ascension est d'autant plus fulgurante qu'il convient de se référer au passer de cet ancien proche du pouvoir Gbagbo, pour comprendre que depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. À en croire Jeune Afrique, au plus fort de la crise postélectorale de 2010-2011, Alcide Djédjé avec eu des échanges avec Jean-Marc Simon, alors ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, pour lui proposer la signature d'un « document de renonciation au pouvoir (parlant du président Gbagbo) en échange de sa mise en sécurité, de son exil et de celui de ses proches ». Cette initiative, qui consistait à « trouver une issue diplomatique pour sauver la vie de Gbagbo » a été mal prise par le pouvoir d'alors, qui a « estimé qu’il était allé trop loin ».

Mais tout cela relève désormais d'un passé, dont Alcide Djédjé veut tourner définitivement la page. Son message posté, ce lundi, sur sa page Facebook officielle, en dit d'ailleurs long sur sa détermination à se frayer de nouveaux sillons. « Pour avancer, ferme la porte de ton passé et crois à ton futur en le construisant toi-même », a déclaré le collaborateur de la ministre Kandia Camara, puis il ajoute : « Agréable semaine à tous. »