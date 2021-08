Landry Agban: "Olopkatcha a emporté les affaires au domicile d' Arafat"

Landry Agban, ex-membre de la Yorogang, a fait des révélations sur ce qui s’est passé chez Dj Arafat juste après sa mort.

Landry Agban explique pourquoi ça ne va plus entre Carmen Sama et Olopkatcha

En mai 2020, Carmen Sama, veuve de Dj Arafat, et son ancienne copine Emma Lohoues, devenues entre temps de bonnes amies, se sont offertes une virée nocturne dont les photos et vidéos ont enflammé la toile, suscitant de nombreuses réactions dont celle d’Olopkatcha l’empereur.

''Mais ça fait pitié. Ton mari est décédé, tu n’es même pas fichue d’honorer sa mémoire en faisant en sorte qu’on ne dise pas des mauvaises choses sur toi…Tu n’as jamais aimé Arafat. C’était de l’hypocrisie…Lui-même me l’avait dit un jour...Et je me rends compte que tu ne l’as jamais aimé‘’, avait regretté le fidèle compagnon de feu Ange Didier Houon, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Quelques semaines après cette sortie, Olokpatcha a rérvélé que Carmen Sama ne lui adressait plus la parole.

"Depuis mon direct dans lequel je lui adressais un message, Carmen Sama ne me parle plus. Elle m'a bloqué de partout. Je n'ai donc plus aucun contact avec elle", a confié Olokpatcha à média prime. Mais pour Landry Agban, un autre ex-membre de la Yorogang, ce n’est pas pour cette raison que Carmen Sama a décidé de plus parler à Olophatcha.

« Vous savez pourquoi Carmen Sama évite OloKpatcha? Carmen n’adresse pas la parole à Olo jusqu’à ce jour à cause de tout ce que Olo a fait au domicile de Didier (Arafat) après sa mort… Carmen était à la maison chez Didier quand Olo a emporté les affaires. Jusqu'aujourd'hui, elle est choquée. Je vais vous le dire, si les deux ne s’entendent pas jusqu’à ce jour, c’est à cause de ce qui s’est passé à la résidence de Didier », a confié Landry Agban à vibe radio.