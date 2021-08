Boga Sako Gervais claque la porte d'EDS et interpelle Gbagbo et Affi

Boga Sako Gervais n'est plus le 5e Vice-président en charge des questions de démocratie et des droits de l’homme de EDS. Lors de sa conférence de presse animée le week-end, le défenseur des droits humains a d'ailleurs recommandé à Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan d'accorder leurs violons pour mener ensemble des batailles politiques;

Boga Sako Gervais : « Gbagbo... victime depuis 2002... d'un complot mondial »

Rentré d'exil, le 9 juillet dernier, Dr Boga Sako Gervais entend jouer toute sa partition pour une Côte d'Ivoire où le vivre ensemble devient une réalité palpable. Quoique placé sous contrôle judiciaire, à la suite de sa convocation, devant le juge d'instruction, le 27 juillet dernier, le fondateur de la Fondation ivoirienne pour l’observation et la surveillance des Droits de l’Homme et de la vie politique (FIDHOP) reste droit dans ses bottes.

Dans une conférence de presse animée, le samedi 21 août dernier, le défenseur des droits de l'homme indique qu'il avait engagé le combat aux côtés de Laurent Gbagbo, dans la mesure où, fait-il remarquer, dans le conflit postélectoral de 2010-2011, l'ancien président ivoirien a plutôt été « une victime depuis 2002 de tout un système, d’un complot mondial ». « À la vérité, nous avions initié la création de cette coalition pour demander que la justice soit équitable et juste, qu’elle ne s’applique pas seulement contre le seul Laurent Gbagbo », a-t-il expliqué à propos de son depart de la coalition de l'opposition, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS).

Aussi, l'ancien chef d'État étant désormais acquitté de toutes les charges pour lesquelles la Cour pénale internationale (CPI) le jugeait, Dr Boga estime-t-il désormais que sa mission est ailleurs. « Je me consacrerai davantage à la réconciliation entre tous les Ivoiriens et je mènerai, encore plus vigoureusement, mon combat pour la défense des droits de l’homme, contre tous les violateurs desdits droits, quel que soit leur bord politique », s'est-il voulu formel.

Évoquant la guerre de leadership entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, le Président du Groupe de réflexion et d’action pour la démocratie et les droits de l’homme en Afrique (Graddh-Afrique) conseille la réconciliation entre l'ancien président ivoirien et son ex-Premier ministre.

« Concernant le président Laurent Gbagbo, ce n’est pas toujours le droit qu’on applique, c’est moins des questions juridiques. Mais une fois qu’il est entré en Côte d’Ivoire, pour lui, les militants de l’opposition et toute la Côte d’Ivoire, l’idéal serait de les voir ensemble, puisqu’Affi est venu à une audience de Laurent Gbagbo à La Haye », a-t-il plaidé.