Gbagbo et Blé Goudé : Révélations du Pdt du COJEP sur leurs relations

Que de polémiques autour des relations entre Laurent Gbagbo et Blé Goudé Charles. Mais le président du COJEP, dans une interview à RFI, précise qu'il n'y a pas de nuages entre son mentor et lui.

Relations Gbagbo et Blé Goudé : « Il n'y a pas de nuages »

Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin 2021. Son filleul et codétenu de la prison de Scheveningen à La Haye, est jusque-là en attente de son passeport, ainsi que d'une date arrêtée en concertation avec les autorités ivoiriennes pour prendre le chemin du retour en Côte d'Ivoire.

La consoeur de RFI fait cependant remarquer que depuis le retour au pays de l'ancien président ivoirien, il n'a jamais prononcé le nom de son ancien ministre de la Jeunesse. « Avant qu'il ne prenne son avion, oui (on s'est parlé). Et quand il est arrivé, il m'a appelé pour me dire qu'il était bien arrivé », a rétorqué l'ancien leader syndical.

À propos de ses relations avec son mentor, Blé Goudé Charles s'est voulu formel : « En tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas de nuages dans les relations entre le Président Laurent Gbagbo et moi. » Puis, il ajoute : « Et si jamais il y en avait, ce n'est pas dans les micros qu'on règle ses problèmes avec son mentor. Donc je ne crois pas qu'il y ait un problème. »

Revenant sur ceux qui alimentent cette polémique à propos d'une quelconque brouille avec l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé laisse chacun à ses responsabilités. « Pour le reste, je laisse chacun faire ses interprétations. Et l'interprétation de chacun l'engage.

Blé Goudé Charles, faut-il le rappeler, a toujours indiqué qu'il n'engagera pas de bataille politique contre son référent politique. « La conclusion de Laurent Gbagbo est mon introduction », ne cesse-t-il de marteler.