L'ONU en quête de 187 millions de dollars pour aider l' Haïti

Selon une information publiée sur le site des Nations unies, l'ONU vient de lancer un appel de fonds de 187,3 millions de dollars (plus de 100 millions de francs CFA) afin de porter assistance à l' Haïti qui a été touché par un terrible tremblement de terre le samedi 14 août 2021.

Les Nations Unies au secours de l' Haïti

Ramesh Rajasingham, le coordonnateur adjoint des secours d'urgence de l'ONU, a confié que les Nations Unies et ses partenaires oeuvrent de concert avec les autorités de l' Haïti afin de répondre aux besoins urgents des Haïtiens au lendemain du tremblement de terre et la dépression tropicale Grace. "Pour ce faire, nous avons besoin d'un financement immédiat", déclare-t-il dans un communiqué de presse du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). "Toutes les parties, y compris les groupes armés, doivent assurer que les organisations humanitaires et les fournitures d'aide ont un accès durable et sûr aux zones touchées", a-t-il souhaité. Par ailleurs, le Premier ministre Ariel Henry que l' Haïti a besoin que les efforts de relèvement et de reconstruction commencent sérieusement et simultanément avec la réponse humanitaire".

Le tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a frappé l' Haïti le samedi 14 août 2021 a causé la mort de plus de 2 200 personnes et provoqué au moins 12 000 blessés. Les dégâts sont énormes. Peu après ce séisme, le pays a connu la dépression tropicale Grace qui a entrainé plusieurs inondations.

L'ONU ne manque pas de signaler que "l'appel de fonds humanitaire ciblera 500 000 personnes parmi les plus vulnérables des 650.000 personnes identifiées comme ayant besoin d'aide". Rappelons que 2 000 familles ont déjà été desservies avec des bâches, des couvertures, des moustiquaires, des kits de cuisine, des kits d'hygiène et des rations alimentaires à Camp Perrin, près des Cayes, rapporte UNICEF Haïti.