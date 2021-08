Un censeur et un administrateur suspendus pour corruption au Bac

En attendant la proclamation des résultats du Bac, en Guinée, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation est entré en guerre contre les fraudeurs. Dr Bano Barry vient de suspendre un censeur et un administrateur exerçant au Groupe scolaire moderne ElHadj Kassim Sacko situé à N'Zérékoré. Ils sont accusés de maladresse durant les examens scolaires.

Guinée : Les sanctions tombent avant les résultats du Bac

Oumar Magassouba, administrateur, et Mohamed Labilé Guilao, censeur, vont manquer à leurs collègues du Groupe scolaire moderne ElHadj Kassim Sacko. Et pour cause, ils ont été suspendus de "toute activité au niveau des écoles publiques et privées du territoire national au cours de l'année scolaire 2021-2022".

La décision émane du docteur Bano Barry, le ministre guinéen de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Il leur est reproché de s'être rendus coupables de "tentative de corruption d'un délégué au baccalauréat session 2021", confirme le site guineematin.

Notre source précise que le service national des écoles privées, les inspections régionales, mais également les directions préfectorales et communales, tout comme l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée (AFEP-GUI) devront veiller à "l'application correcte" de la mesure.

Par ailleurs, les candidats au Bac 2021 ne cessent de manifester leur impatience relativement à la proclamation des résultats de l'examen. Une source au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation s'est confiée à ce sujet à nos confrères d'Africaguinee.

"Ils sont en ce moment-là à l'étape de contrôle des notes. Parce que le ministre a tenu à ce que tout soit contrôlé et qu'il n'y ait pas d'anomalies. C'est un travail minutieux qui doit être fait avec beaucoup d'attention et de prudence. Le ministre tient à avoir des résultats propres. Ils sont en avance…tout va vite, les gens travaillent d'arrache-pied. À ce stade, c'est là où on en est", s'est exprimé le cadre dudit ministère.