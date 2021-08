Afrobasket : La Guinée élimine le Rwanda et file en quarts de finale

Le Rwanda (pays organisateur) qui a affronté une impressionnante équipe guinéenne ce lundi après-midi en 8è de finale de l’Afrobasket 2021, est tombé et éliminé de cette 30e édition du FIBA AfroBasket. L’Angola qui a terminé troisième du groupe A avec une victoire et deux défaites, a éliminé l’Egypte également ce lundi (70-62).

AfroBasket: La Guinée rejoint le Cap-Vert, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Sénégal en quarts de finale

La Guinée réédite son exploit du premier tour. Opposée ce lundi soir au Rwanda, pays hôte en huitièmes de finale de FIBA AfroBasket 2021, la Guinée a choqué l'Afrique de basket-ball en se qualifiant pour les quarts de finale de la compétition, après avoir remporté la victoire sur le score de 72 à 68.

Amené par un Cédric Mansaré étincelant, les représentants guinéens, plus de plus 30 ans après, se qualifient pour les quarts de finale du tournoi africain.

Dans le second match de cette journée opposant l’Angola à l’Egypte, les Palancas Negras ont remporté les trois premiers quarts temps sans vraiment dominer l’adversaire.

Nation la plus titrée de cette compétition avec 6 titres consécutifs (1999-2001-2003-2005-2007 et 2009), l’Angola n’a pas fait peur durant cette édition. Il a perdu devant le Cap-Vert et le Rwanda avant de se relancer devant la RDC. Notons qu’il avait terminé à la 7e place en 2017, l’édition précédente.

L'Angola retrouvera le Sénégal en quarts de finale, un remake du quart de finale des Lions en 2017.