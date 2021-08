AfroBasket: La Côte d'Ivoire, le Sénégal...en quarts de finale

La Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Cap Vert et la Tunise sont les quatre premiers pays qualifiés en quarts de finale de la 30e édition du FIBA AfroBasket.

AfroBasket: Le Cameroun, la RCA, la RDC et le Mali éliminés

Alors que le tableau des quarts de finale des AfroBasket 2021 s’affichent à moitié plein, l'Angola, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Ouganda sont à la lutte pour se répartir les quatre billets restants. La Kigali Arena où se déroule cette 30e édition du FIBA AfroBasket, a déjà été le théâtre de moments épiques depuis le début de la compétition, et les deux prochains jours en apporteront certainement d'autres.

La Côte d'Ivoire a battu le Nigeria 77-68 et les "Éléphants" se sont ainsi adjugé la première place du Groupe C avec un bilan de 3-0, avec à la clé une qualification automatique pour les quarts de finale. L'Ivoirien Nisre Mimi Zouzoua a été remarquable à trois points avec un 4-sur-4, finissant la partie avec 17 points en sortie de banc. Matt Costello a cumulé 12 points et 6 rebonds, tandis que Stéphane Konaté (41 ans) a ajouté 12 points.

L'Angola (1-2) a terminé au 3è rang du Groupe A après des défaites contre le Cap-Vert et le Rwanda, mais il s'est ressaisi pour battre la République démocratique du Congo lors de son dernier match (73-58). L'Égypte (1-2) a bien commencé le tournoi en battant la République centrafricaine (72-56), mais elle a ensuite gaspillé une avance de 19 points dans le choc contre la Tunisie, championne en titre, pour finalement s'incliner (87-81). Contre toute attente, les "Pharaons" se sont ensuite inclinés contre la Guinée lors de leur dernier match du Groupe B.

Dans la dernière rencontre de dimanche, le Sénégal a conservé son invincibilité dans le Groupe D en dominant nettement le Cameroun (98-65). Déjà qualifié pour les quarts de finale après la 2ème journée, le Sénégal a été guidé par le pivot d’Atlanta Hawks, Gorgui Sy Dieng, qui a terminé meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la partie (17 points, 10 rebonds, 2 assists). Le Nigeria (2-1) devra quant à lui passer par le tour qualificatif et il sera opposé à l'Ouganda mardi pour obtenir sa participation aux quarts de finale. Le premier tour (phase de groupe) du Championnat d’Afrique masculin de basketball, qui a débuté mardi dernier dans la capitale rwandaise Kigali, a mis en lice seize équipes du continent.