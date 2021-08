Zouglou: Yodé et Siro se séparent du manager Anicet Sia bi

Les chanteurs zouglou, Yodé et Siro, se retrouvent une fois de plus à la Une des réseaux sociaux. Ce qu’il se passe.

Yodé et Siro mettent fin à leur collaboration avec leur manager

L’information circule sur la toile depuis quelques heures. Les chanteurs zouglou, Yodé et Siro, auraient mis fin à leur collaboration avec leur manager Anicet Sia Bi. Même si les chanteurs n’ont pas véritablement communiqué sur cette affaire, un fait a véritablement attiré l’attention. En effet, les enfants de Treichville Gbatanikro, ont changé, dimanche, le numéro de téléphone qui se trouvait sur leur page Facebook. Pour de nombreux observateurs, ceci est la preuve que le dénommé Anicet Sia bi n’est plus le manager des zougloumen.

C’est finalement, le manager qui a confirmé l’information au micro de atou.com. Il a fait savoir que cette séparation est l’œuvre de certaines personnes tapies dans l’ombre. Il a également indiqué qu’il entretient toujours de bons rapports avec Yodé et Siro. "La faute m'incombe. C'est une erreur de ma part, mais certaines personnes tapies dans l'ombre qui voulaient mon départ depuis belle lurette, y sont également pour quelque chose. Ce sont mes grands frères. On garde de bons rapports", a-t-il déclaré.

Une source proche des artistes nous a confié les raisons qui auraient poussé Yodé et Siro à prendre cette décison. ''Anicet faisait rater des contrats à YES de par sa discourtoisie à l’égard des promoteurs. Ensuite, il faisait souvent croire que le groupe est absent du pays alors qu’il est présent. Il empiétait également sur le cachet des choristes et danseuses de l’orchestre YES et bien d’autres maladresses. Tous ces éléments ont poussé le groupe à se séparer de lui'', a indiqué notre source.

Pour rappel, Yodé et Siro ont débuté leur aventure musicale au sein du groupe "Poussins Chocs" en 1996. Un groupe qui s'était révélé au grand public grâce au tube Asec-Kotoko (dont le morceau principal parle de l'histoire tragique entre le Ghana et la Côte d'Ivoire après un match entre l'ASEC Mimosas et l'Ashanti Kotoko en Ligue des champions dans les années 1990). Depuis la séparation des Poussins chocs à la suite du décès d'un d'entre eux Fifi Django, Yodé et Siro forment un duo depuis 2000. Ils ont dévoilé, par la suite, plusieurs albums à succès au point où ils sont considérés comme de véritables modèles par la jeune génération de chanteurs zouglou.