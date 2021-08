PSG transfert Mbappé: Le Real crée la surprise avec une 3è offre

Le Real Madrid a-t-il craqué avec une dernière offre face à la ténacité du Paris Saint-Germain (PSG) dans le transfert de Kylian Mbappé cet été? La stratégie d'attente du PSG semble fonctionner dans le dossier Mbappé.

Le Real Madrid dégaine une dernière offre d’environ 200 M€ pour déloger Mbappé du PSG

Le contact semble de nouveau établi entre le PSG et le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Marca, il y a moins d'une demi-heure, a en effet annoncé que le PSG avait finalement accepté de revenir à la table des négociations pour discuter du transfert de l'attaquant français. De son coté, L’Équipe, plus précis, annonce depuis une demie heure, une troisième offre de transfert de la part du Real Madrid. La seconde n’ayant toujours pas reçu de réponse, pourrait être formulée et se rapprocher des 200M€.

« Une troisième offre serait ainsi à l'étude. Reste à connaître le montant. Il pourrait approcher les 200 millions d'euros, une somme plus à même de faire plier la direction parisienne, même si cette dernière souhaite conserver l'ex-Monégasque », souligne le media. En coulisse, les discussions se poursuivraient et les éléments extérieurs se multiplieraient pour que cette opération puisse se concrétiser.

Dimanche, Marca révélait que Kia Joorabchian aurait été appelé à la rescousse pour le Real Madrid afin qu’il trouve un moyen de faire avancer ce dossier dans lequel le club merengue s’enliserait. Et l’influent agent de joueurs ne serait plus tout seul à prendre part à cette opération. Le PSG va-t-il enfin céder face à l'insistance madrilène. Réponse au plus tard d'ici demain soir.