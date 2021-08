Dans le secret du rituel de purification de Gbagbo par les Wê à Mama

Lors de la visite à Laurent Gbagbo dans son village à Mama, la Communauté Wê a procédé à une cérémonie de purification de l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen.

Les Wê lavent Gbagbo de la souillure de la prison de La Haye

11 avril 2011 - 1er février 2019, cela fait environ huit (8) années et dix (10) que Laurent Gbagbo a passés en prison. De l'Hôtel du Golf à La Haye, via Korhogo, dans le Nord ivoirien, l'ancien président ivoirien a connu les affres de la détention. Et ce, jusqu'à sa mise en liberté sous conditions, le 1er février 2019. Après un séjour en compagnie de sa « petite femme » à Bruxelles, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) a finalement regagné Abidjan, le 17 juin 2021, dans la grande joie de ses partisans et sympathisants.

Samedi 28 août 2021, la communauté Wê a massivement fait le déplacement à Mama, dans le village natal de Laurent Gbagbo, pour lui témoigner leur compassion et lui souhaiter la bienvenue après toutes les épreuves qu'il a endurées lors de sa longue détention.

Taisant leurs propres souffrances vécues lors de la crise postélectorale et les massacres qui s'en sont suivis dans le pays Wê, notamment à Duekoué et Nahibly, des dépositaires de la tradition de ce peuple venu de l'Ouest ivoirien, ont plutôt procédé au rituel de purification du pensionnaire de la Cellule 32 de la prison de Scheveningen à La Haye.

Tchéidé Jean Gervais et les « initiés » commis à cette tâche ont ainsi expliqué le processus de cette cérémonie de purification de l'ancien prisonnier.

« Monsieur le Président, nous allons, avec votre permission, comme le disait toute à l’heure, le ministre Hubert Oulaye, procéder à un rituel. Lequel rituel, si vous le permettez, va vous amener à vous lever quelque peu pour faire quelques pas en avant. Vous avez en face de vous ce que nous comptons de gardiens de la tradition, ou en tout cas des représentants, qui vont procéder en un rituel en triangle », a déclaré d'entrée, le porte-parole des purificateurs, avant d'ajouter :

« Face à vous, vous aurez deux vieilles femmes qui vont vous remettre du riz blanc avec de l’huile rouge, un coq africain blanc. Sur votre droite, vous aurez un chef, qui va vous porter en bracelet, sur le poignet gauche, le rameau. Et sur votre droite, un chef qui va vous porter… traduisant la perfection et la stabilité. »

« Tu as gagné face aux forces du mal qui voulaient te détruire. Tu peux te réjouir, manger du riz avec de l’huile rouge, car tu as gagné », a-t-il expliqué à l'ancien chef d'Etat, avant de poursuivre : « Sur la gauche, le vieil homme qui vous met au poignet un rameau vous dit que la paix règne toujours en vous et autour de vous. En tout temps et en tout lieu. Et que de ce fait, vous soyez un messager de paix et un faiseur de paix. »

« Enfin à votre droite, se tiennent deux autres vieillards avec le "Kaho" et le "blohê" pour vous dire qu’avec ces deux produits naturels qu’on ne trouve qu’en zone forestière, que les Wê formulent pour vous les plus grandes bénédictions que l’homme peut demander à Dieu, à savoir, la santé, le bonheur et la longévité. Voilà donc ce que le peuple Wê fait quand un frère sort de difficulté », a déclaré Tchéidé, pour expliquer toute la symbolique du rituel.

« Vous incarnez pour le peuple Wê, ce que c’est qu’un chef, qui se caractérise par les vertus du courage, de l’honnêteté, de l’humanisme et surtout par un comportement juste et équitable. Le peuple Wê reconnait tout cela en vous », a-t-il conclu.

« Cette cérémonie se fait normalement dans le terroir », mais pour l’occasion, ce rituel de purification du Président Laurent Gbagbo a été fait en public et devant caméra, sans toutefois lui arracher sa sacralité, précise un ancien. Cérémonie a par ailleurs été ponctuée par le « Saho Baha », l’atalaku en Wê.