Psg-Reims: Un doublé d'adieu de Mbappé au Paris Saint-Germain?

PSG - Kylian Mbappé a signé un doublé dimanche face au Stade de Reims et permis à Leo Messi de faire sa première apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Lionel Messi et Kylian Mbappé: Premier et dernier match au PSG?

La victoire du PSG à Reims dimanche (0-2) restera dans les mémoires comme le premier match de Lionel Messi sous les couleurs parisiennes. Peut-être aussi comme le dernier de Kylian Mbappé avec le même maillot. En attendant d’être fixé sur son avenir à la fermeture du mercato mardi soir à minuit, la star française a encore frappé en inscrivant un doublé pour offrir un quatrième succès en Ligue 1 en autant de rencontres au PSG en Champagne.

Au terme d’une prestation très réussie de sa part avec notamment un doublé face au Stade de Reims dimanche soir, Kylian Mbappé aurait fait passer un message clair à ses dirigeants ces dernières heures : sa volonté de rejoindre au plus vite le Real Madrid selon la presse espagnole.

Ce n’était pas encore arrivé lors des trois premières journées de championnat, mais il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour voir Kylian Mbappé trouver le chemin des filets à deux reprises dans le même match en Ligue 1 cette saison. En atteste sa prestation à Auguste Delaune dimanche soir, qui pourrait être sa dernière au vu du pressing du Real Madrid auprès du PSG pour une éventuelle troisième offre se situant aux alentours de 200M€ d’après L’Équipe.

Gerard Piqué met la pression sur le real Madrid

Mbappé a fait part de sa grande satisfaction du travail accompli sur les réseaux sociaux en se réjouissant de l’opération comptable dans un post en anglais. "3 points, 2 buts… La soirée parfaite." Du classique qui ne laisse rien transparaitre sur les velléités de l’international français qui va rejoindre l’équipe de France à Clairefontaine, ce lundi.

Quelques heures après la victoire (2-1) du Barça face à Getafe, qu'il a regardé avec attention depuis les tribunes, Gerard Piqué a été invité dans l'émission Twitch du streameur Ibai Llanos, désormais connu pour être un des grands amis de Lionel Messi. Et Piqué s'est notamment exprimé sur le dossier Kylian Mbappé.

Se metteant à la place de Florentino Perez, Piqué a estimé que le Real Madrid ferait bien de tout tenter pour obtenir l'arrivée de Kylian Mbappé dès cet été. « Si Florentino a décidé de l'avoir, je ferais tout maintenant pour Mbappé. Avec un an de plus à Paris, il peut prolonger. Nasser vous séduit avec ce que nous savons déjà et un an à jouer avec Ney et Messi, pouvoir tout gagner aide aussi » a estimé le défenseur du Barça.