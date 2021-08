Camavinga signe au Real Madrid et refuse le PSG et Manchester United

En plein bras de fer Real Madrid - Paris Saint-Germain sur l’avenir de Mbappé, nous apprenons ce mardi l’arrivée d’Edouardo Camavinga chez les Merengues.

Transfert: Le Rennais Eduardo Camavinga rejoint le Real Madrid

Le Stade Rennais a annoncé ce mardi 31 août qu’un accord a été trouvé ces dernières heures entre les différentes parties pour faire signer son jeune espoir au Real Madrid.

Les Merengue ont réussi à mettre la main sur cette pépite française dans cette dernière ligne droite du marché des transferts alors que la Casa Blanca aurait mis un terme aux négociations avec le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, l'attaquant phare de l'équipe de France.

En fin de contrat dans un an et refusant de prolonger, le Rennais aurait finalement été convaincu par son entourage de quitter la France pour rejoindre l'Espagne. Un accord devrait être trouvé très rapidement entre le Real Madrid et le Stade Rennais. Une piste qui s'efface donc pour le Paris Saint-Germain malgré la volonté première du joueur.

Un gros chèque devrait être transmis au Stade Rennais pour s’offrir l’international tricolore, libre en juin 2022. L'Équipe évoque une somme comprise entre 40 et 45 millions d'euros bonus inclus pour l'international français. Un joli pactole dont Florian Maurice, le directeur sportif de la formation bretonne, saura faire bon usage.

A noter, que si certaines rumeurs faisaient état d’un éventuel prêt d’une saison à Rennes, ce ne devrait pas être le cas. Carlo Ancelotti, l’entraîneur madrilène, compte bel et bien donner du temps de jeu au grand espoir.

Tout juste âgé de dix-huit ans, l'international français va faire le grand saut en signant au sein d'une institution historique et très prestigieuse. Venir au Real Madrid était sa volonté première en cas de départ de son club formateur.

C'est en ce sens qu'il aurait refoulé le PSG ainsi que Manchester United afin de rejoindre son compatriote Karim Benzema dans la capitale espagnole.

Le phénomène d'origine angolaise a d'ores et déjà passé avec succès la traditionnelle visite médicale. L'officialisation de son transfert est imminente.