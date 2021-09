Côte d'Ivoire: Bagarre autour de la dépouille de l'artiste S Kelly

En conservation à la morgue de Bouaké, la dépouille de l'ex-star du Coupé-Décalé, S Kelly, de son vrai non Éric Parfait Francis Tarègue, fait l'objet d'une vive dispute entre ses familles maternelle et paternelle.

Deuil : Ça se dispute la dépouille de S Kelly

Plus connu sous le nom de S-Kelly, Francis Parfait Tarègue est décédé à Bouaké, mercredi 25 août 2021, des suites d'un cancer du poumon, selon le diagnostic de ses médecins traitants. Une semaine après sa disparition, un bras de fer s'est engagé entre ses familles maternelle et paternelle autour de la dépouille du défunt. Le programme des obsèques peine à être rendu public en raison des dissensions qui ont lieu entre les deux protagonistes.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'artiste Eddy, frère ainé du défunt, tient pour responsable du blocage, la famille Tarègue. "Il y a un problème qui est suscité par la famille Tarègue qui surgit aujourd'hui, qui s'interpose et qui fait du chantage", a confié Eddy. Pourtant, dit-il, de son vivant, jamais Éric Parfait Francis Tarègue n'avait bénéficié d'un quelconque soutien ni compassion venant des membres de sa famille paternelle.

"Quand S Kelly est né, avec la vieille et mes autres frères, côté maternel, on ne les a jamais vus. De son premier jour de vie jusqu'à son décès à l'âge de 42 ans, ni le père ni un frère du défunt, ni les amis de leur famille", a dénoncé l'auteur du titre "Amah". "N' attendons pas le décès de quelqu’un pour l'aimer, pour l'approcher, pour lui montrer qu'on a le même sang (...) Lors de sa détention à la prison civile de Bouaké, on ne vous a pas vu là-bas. Mais pourquoi S-Kelly décède et vous vous emparez de son corps, parce que vous regardez cahier de condoléances ? C’est triste", s'est-il adressé à la famille paternelle.

Et de poursuivre: " Aujourd'hui, on est surpris de constater que l'ainé et moi, on prend une décision pour faire une petite réunion entre nous pour donner la date des obsèques, les Tarègue viennent s'interposer. Ils vont même à la morgue de Bouaké, dès les premières heures du décès de S Kelly pour aller se saisir des papiers de la morgue", s'insurge Eddy qui rassure qu'une "injonction a été faite par notre maman pour qu'ils viennent déposer ces papiers". Le programme des obsèques de "l'oiseau rare", devrait être connu, jeudi, à en croire Eddy.