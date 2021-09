Yopougon : De faux agents de la police criminelle aux arrêts

Les populations de la commune de Yopougon pourront être soulagées dans les prochains jours. Et pour cause, un redoutable gang de malfaiteurs opérant dans cette ville vient d'être neutralisé par les services de la police nationale, rapporte une source sécuritaire.

Yopougon : La police démantèle un gang d'agresseurs

AAD, 41 ans se disant chauffeur, IBT, 39 ans, agent de sécurité, KBS, 37 ans, exerçant en tant que commerçant et WJ, le chef de gang ne pourront plus perturber la quiétude des habitants de la commune de Yopougon. Ces délinquants viennent d'être interpellés par les éléments de la police nationale le mercredi 25 août 2021. Il faut faire remarquer que les bandits en question sont reconnus coupables de plusieurs agressions, enlèvements, séquestrations et usurpation de titre, comme le confirme la Direction générale de la police nationale (DGPN).

La bande à WJ s'est dotée d'un mode opératoire audacieux. En effet, ils possèdent un véhicule de type 4*4 à bord duquel les scélérats écument les quartiers de Yopougon. Tout en se faisant passer pour des agents de la police criminelle, IBT et ses complices agressent les pauvres citoyens. Ils vont jusqu'à porter des brassards de police. Par ailleurs, les bandits possèdent également des paires de menottes et de fausses cartes professionnelles de police, fait savoir notre source.

Les éléments de la police nationale ont ouvert une enquête afin de mettre le grappin sur ces malhonnêtes qui ont causé beaucoup de tort à la population de Yopougon. On apprend qu'à la suite d'investigations savamment menées, les agents du commissariat de police du 19e arrondissement de Yopougon ont mis la main sur le gang dont les membres ont été mis à la disposition de la police criminelle. Au cours de l'interrogatoire, ils n'ont pas fait de difficulté pour reconnaitre les faits qui leur sont reprochés. Conduits devant le parquet, WJ et ses acolytes vont répondre de leurs actes.