Griezmann retourne à l'Atletico Madrid, Dembélé récupère son numéro

Antoine Griezmann est parti à l'Atlético Madrid, laissant son numéro 7 au vestiaire du FC Barcelone qui l'a attribué systématiquement à Ousmane Dembélé.

Antoine Griezmann prêté pour un an avec une obligation d’achat de 40 M€ plus 10 M€ de bonus

Antoine Griezmann (30 ans) de retour à l'Atletico Madrid, seulement deux ans après son départ pour le FC Barcelone où il aura joué pour tout 3 matchs en Liga cette saison. Alors que le numéro 10 appartient désormais à Ansu Fati (18 ans), c'est Ousmane Dembélé (24 ans) qui récupère le numéro 7, laissé vacant par Griezmann. Il aura fallu attendre la fin du Mercato, et même un peu plus tard, pour qu'Antoine Griezmann s'engage officiellement avec le Barça. L'attaquant français a bien cru que l'affaire ne se ferait pas, étant totalement dépendant de l'issue du dossier Saul à Chelsea, qui a été officialisé dans les toutes dernières minutes du marché des transferts.

Les Colchoneros ont conclu un contrat sous forme de prêt d’un an avec une obligation d’achat à hauteur de 40 M€ plus 10 M€ de bonus. Arrivé au FC Barcelone le 14 juillet 2019 pour 120 millions d’euros, le Mâconnais n’a pas réussi à convaincre. Auteur de 35 réalisations et de 17 passes décisives en 102 rencontres, Griezmann n’a pas atteint les rendements espérés. Mais l'attaquant français a tout de même tenu à leur adresser un message d'adieu après l'officialisation de son transfert.

"Chers culés. Je vous dis au revoir en vous remerciant pour votre amour. J'ai tout donné pour ce maillot, j'ai été impliqué dans ce grand club et je pars triste de ne pas avoir pu profiter davantage de vous dans les tribunes, mais fier d'avoir été l'un des vôtres", a déclaré le champion du monde sur les réseaux sociaux. Rendez-vous le 3 octobre au Wanda Metropolitano pour les retrouvailles entre Griezmann et le club barcelonais.