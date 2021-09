Monica Gindersdorfer, veuve de Skelly, relate le film du décès de l'artiste

Monica Gindersdorfer, l’épouse du chanteur coupé-décalé, Skelly, a expliqué comment elle a vécu la brusque disparition de son mari, survenue le 25 août dernier, pendant qu’elle se trouvait en Allemagne.

Monica Gindersdorfer: ‘’Je n'ai pas pensé que Skelly allait mourir aussi vite‘’

Monica Gindersdorfer, épouse de l’artiste Skelly, est en Côte d’Ivoire pour prendre part aux obsèques de son époux décédé le 25 août dernier alors qu’elle se trouvait en Allemagne. Invitée sur le plateau de l’émission Peopl’Emik sur La 3, la jeune veuve a expliqué les derniers instants de son mari.

‘’La nuit d’avant, j’ai parlé avec lui, j’ai senti que ça n’allait pas très bien, j’étais en train de m’organiser pour voir si je pouvais arriver... Et après, le manager m’a appelée pour me dire que ça n’allait vraiment pas, je lui ai demandé d’aller tout de suite à l’hôpital pour voir si on ne peut pas faire quelque chose pour améliorer le traitement, et quelques minutes après, il m’a appelée pour m’annoncer la nouvelle‘’, a expliqué Monica Gindersdorfer.

Puis d'ajouter: ‘’Le temps était très court, il disait qu’il ne se sentait pas bien, c’était seulement en quelques jours et le premier jour, on s’est dit que peut-être, c’est la malaria; le deuxième, bon le docteur va venir à la maison, et après quatre jours, quand ça n’allait pas mieux, il m’a appelé pour me dire qu’il a pensé que la nuit, il allait mourir, et après cet appel, j’ai senti une très grande chose venir. Toute la nuit, j’étais très inquiète, c’était comme si je voyais cela venir des heures avant, je voulais juste lui dire: tiens encore j’arrive … Je savais que ce n’était pas une maladie comme les autres. Je n'ai pas pensé qu’il allait mourir aussi vite‘’, a-t-elle témoigné.

Par ailleurs, Monica Gindersdorfer s’est également prononcée sur ce cancer de poumon qui a ôté la vie à son prince charmant. ‘’Il me l’a dit la nuit d’avant (…) Il ne m’a jamais parlé de cela avant, il respirait bien, la dernière fois que je suis venu ici, il était très bien, j’ai l’impression qu’il ne savait pas qu’il avait celle maladie…‘’, a-t-elle déploré.