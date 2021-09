Karim Benzema: Mbappé "jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid"

Karim Benzema apporte plus de clarté dans le dossier Kylia, alors que le mercato estival vient de clôturer. Le capitaine de l'Équipe de France, très proche du joueur du PSG, met le pied dans le plat pour dévoiler la prochaine destination de l’attaquant parisien.

Avenir de Kylian Mbappé: Karim Benzema clôt le débat et cite le prochain club de son coéquipier

Le PSG s'active pour préparer la succession de son attaquant qui refuse toujours de prolonger son contrat avec le club de la capitale qui a fait appel au Norvégien Erling Haaland.

Pour Karim, le choix de Kylian Mbappé a été déjà fait et c’est le Real Madrid qui va accueillir l’attaquant parisien la saison prochaine. Dans une interview accordée à RTL, l'attaquant de l'équipe de France sort du bois sur le sujet de l'attaquant du PSG de manière très claire. « C'est un joueur qui jouera un jour ou l'autre pour le Real Madrid. On s'entend super bien, j'aimerais qu'il soit avec moi aujourd'hui à Madrid », a lâché Benzema.

Un Benzema également globalement déçu de la performance des Bleus face à la Bosnie. « On aurait aimé gagner ce match-là, en France, devant notre public. En première mi-temps, on a fait des bons mouvements, en seconde mi-temps, avec le carton rouge, on a reculé un petit peu, ce qui est normal quand on joue à un de moins», ajoute le joueur.