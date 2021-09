Affaire " viol sur NCI": Le supposé violeur s'explique et enfonce la télé

Lors de son procès qui a eu lieu, mercredi, le présumé violeur à l'origine de l'affaire ''apologie du viol sur NCI '', a fait des révélations assez bouleversantes.

NCI - Kader Traoré: ''C’est de la fiction, j’étais dans un rôle''

Le lundi 30 août 2021, lors de l'émission LTI (La télé d'ici ), l'animateur Yves de Mbella a reçu sur le plateau de la chaîne NCI (Nouvelle chaîne ivoirienne), un présumé violeur sorti de prison, pour expliquer son mode opératoire pour agresser ses victimes. Une scène qui a suscité une grosse colère de l'opinion publique. Déféré devant le parquet, mercredi, l'invité en question répondant au nom de Kader Traoré, a donné sa version des faits. Il a révélé qu'il s'agissait d'une grosse mise en scène.

"C’est de la fiction, j’étais dans un rôle. Je n’ai jamais été condamné pour viol, j’ai campé ce rôle pour donner des conseils (...) C’était la première fois que j’étais invité sur un plateau de télé et je me suis dit qu’avec cette émission, je pouvais avoir de l’aide, parce que j’aime le cinéma. Je n’ai pas pensé à l’ampleur que les choses allaient prendre. Je suis du genre à réfléchir après avoir agi. Je demande pardon", aurait déclaré le présumé violeur dans des propos rapportés par First mag le vrai.

Notons que le dénommé Kader Keita a écopé de deux ans de prison ferme et d'une amende de 500.000Fcfa. Quant à Yves De Mbella, il a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 millions FCFA d’amende, avec interdiction d’apparaitre sur le territoire national pendant un an, à l'exception de son lieu de résidence (Abidjan).