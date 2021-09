Mise en disponibilité des fonctionnaires : Ouloto pose ses conditions

Anne Désirée Ouloto est déterminée à assainir la fonction publique ivoirienne. Outre ses premières reformes, la nouvelle ministre qui a en charge ce département depuis avril 2021, vient de poser ses conditions pour accorder la mise en disponibilité aux fonctionnaires ivoiriens.

Anne Désiré Ouloto met en garde contre l'« abandon de poste »

Du ministère de la Salubrité urbaine, Anne Désirée Ouloto a atterri au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration. Dès son arrivée à la tête de ce département, celle que certains Ivoiriens ont surnommée « Maman Buldozzer » pour rappeler ses travaux d’assainissement à Abidjan et dans de nombreuses villes de Côte d’Ivoire, est en passe de transformer l’Administration ivoirienne.

En témoignent les multiples réformes qui sont en cours au sein du ministère de la Fonction publique. Le recensement des fonctionnaires sans poste, la fin de la ruée vers les régies financières, la fin de la fraude dans les concours administratifs, voici quelques-unes des décisions à mettre à l’actif de Madame Anne Désirée Ouloto.

Dans un nouveau communiqué datant du 3 septembre 2021, la ministre a rappelé à l’ensemble du personnel civil de l’État que « la position de disponibilité qu’ils peuvent demander pour des raisons de convenance personnelles… est conditionnée par l’obtention d’un avis favorable du ministre technique et l’intervention d’un arrêté du ministre de la Fonction publique l’octroyant ». Tout fonctionnaire qui ne remplira pas ces conditions et qui interromp le service, se mettra en situation « d’abandon de poste » et « traité comme tel ».