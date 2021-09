Eléphants : Sébastien Haller, le nouveau Drogba, marque son territoire

Sébastien Haller a marqué deux buts de belle facture face aux Lions indomptables du Cameroun, le lundi 6 septembre. Ce doublé de l'attaquant ivoirien place provisoirement son équipe en tête de son groupe pour les éliminatoires du Mondial 2022.

Le doublé de Sébastien Haller qui a dompté les Lions camerounais

Il se refuse d'être comparé à l'emblématique capitaine des Éléphants, Didier Drogba. « Non, je ne suis pas le nouveau Drogba, et il n’y a pas de comparaison à faire. Didier Drogba reste une icône du football ivoirien et mondial. On va juste essayer de mettre quelques buts et d’être un bon attaquant pour la Côte d’Ivoire », avait déclaré le nouveau goléador de l'Ajax d'Amsterdam. N'empêche que son match réussi contre les Lions indomptables du Cameroun vient relancer les débats.

Pour cette rencontre comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022 au Qatar, la sélection ivoirienne se devait de se rassurer devant son public, à la suite de son match nul face à la sélection mozambicaine, le vendredi dernier. Aussi, lundi 6 septembre, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, les Éléphants de Côte d'Ivoire étaient face aux Lions camerounais.

Dès la 20e minute, l'équipe ivoirienne bénéficie d'un pénalty. Contre-pied parfait de Sébastien Haller qui permet à la Côte d'Ivoire de mener au score (1-0). Les Camerounais n'ont pas le temps de souffler que le même attaquant ivoirien reçoit une autre offrande de l'un de ses coéquipiers. Le tir croisé de Haller ne laisse aucune chance au portier camerounais. Les deux sélections nationales sont allées à la mi-temps avec un score de 2 buts à 0 en faveur des locaux. De retour des vestiaires, les visiteurs réduiront le score sur pénalty à la 60e minute. Score qui restera en l'État jusqu'à la fin de la rencontre.

« On sait tous qu’en Afrique, c’est possible d’ouvrir le score et de… Aujourd’hui, ça finit 2 à 1; il y a beaucoup de sores qui sont amenés à être seulement d’un but d’écart. Et donc, on sait que le premier but est le plus important. Et bien évidemment, le fait de marquer ce pénalty met en confiance toute l’équipe. Moi le premier. Et ça amène à créer des occasions, à être beaucoup plus confiant pour amener le second but », a déclaré Sébastien Haller en conférence de presse d’après match. Avant de se plaindre quelque peu de l’état de la pelouse. « Il est clair que la pelouse n’est pas de bonne qualité », a indiqué le buteur ivoirien. Haller faut-il le rappeler, est à son troisième but avec la sélection ivoirienne après celui marqué, le 11 décembre 2020, contre Madagascar dans le même stade d'Ebimpé.

La prochaine rencontre des Éléphants en une double confrontation contre le Malawi en aller et retour. Deux matchs qui s’annoncent d’ores et déjà très décisifs pour Patrice Beaumelle et ses poulains, qui rêvent de se frayer le chemin vers le Qatar.