Sauvé d’une grosse tumeur, un apprenti-chauffeur dit merci à Ouattara

Mettre en œuvre la politique sociale chère au président de la République, Alassane Ouattara. Tel est le leitmotiv de Lassina Ouattara dit Lass PR, conseiller technique à la présidence de la République.

Atteint d'une tumeur au menton, le jeune Tra Bi a été traité avec succès dans une clinique grâce au président Alassane Ouattara

Elu député dans la commune de Korhogo lors des dernières législatives de mars 2021, Lassina Ouattara dit Lass PR avait promis de toujours rester aux côtés du président Alassane Ouattara et d’être l'interface entre le sommet et le petit peuple. « Je ferai de mon mieux, selon mes capacités (…) Je serai dans les quartiers précaires pour essuyer des larmes. Je serai auprès de nos mamans et nos familles en difficulté », avait-il promis. C’est fidèle à cette ligne de conduite que le conseiller technique du président Ouattara vient de faire bénéficier à un jeune apprenti-chauffeur, d'une aide pour se faire opérer d’une vilaine tumeur qui était en train d’endommager son menton.

Tra Bi Mikalo (c’est de lui qu’il s’agit) a été opéré avec succès dans une clinique abidjanaise et est désormais libéré de son mal qui l'empêchait d'exercer correctement son activité. « Atteint d'une tumeur, le jeune Tra Bi a été traité avec succès dans une grande clinique de la place grâce au président Alassane Ouattara auprès de qui j'ai plaidé une prise en charge. Aujourd'hui, le jeune résidant à Abobo, se porte mieux. Pour m'en convaincre, je suis passé le voir, avant les obsèques de ma belle-mère. Merci au président de la République. Prompt rétablissement au jeune frère », s’est réjoui Lass PR.

De nombreux jeunes à Abobo et d’autres communes, notamment à Korhogo, Yopougon, Adjamé, ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale du président de la République, par l'entremise de Lacina Ouattara, pour se faire soigner. « Je remercie le président Ouattara pour ses actions sociales en faveur des populations. Je traîne mon mal depuis plusieurs mois et je perdais espoir de jour en jour. Incapable de travailler correctement, j'ai eu gain de cause grâce au conseiller Lacina Ouattara dit Lass PR. Il a obtenu pour moi une prise en charge auprès du président de la République », a témoigné Tra Bi Mikalo, qui se remet progressivement de son mal.

D’abord chargé de mission à la présidence de la République, Lassina Ouattara ou Lass PR a été nommé conseiller technique du président de la République par décret présidentiel en date du 22 janvier 2019. Adjoint au maire de Korhogo depuis les dernières municipales de 2018, l’homme a réussi à se faire élire député de la commune lors des élections législatives du 06 mars 2021. Une victoire qu’il considère avant tout comme celle de feu Amadou Gon Coulibaly, son mentor. « Tout le mérite revient au chef de l'Etat. C'est lui qu'on doit remercier. Je ne suis qu'un intermédiaire », reconnait-il.