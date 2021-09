Miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yacé parle de sa couronne et de son père

La belle Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021, a répondu aux critiques des internautes qui ont remis son sacre en cause, sous prétexte qu’elle est la fille du maire de Cocody.

Olivia Yacé: ‘’Je suis une jeune fille comme toutes les autres. J’ai des ambitions, j’ai des rêves‘’

La nouvelle reine de la beauté ivoirienne se nomme Olivia Yacé. Elle a été élue le samedi 4 septembre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Née le 08 janvier 1998 aux États-Unis d'Amérique, Olivia est la fille aînée du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, et de son épouse Yolande Eluh-Yacé. A l’instar des précédentes Miss Côte d’Ivoire, Olivia Yacé n’a pas échappé aux critiques. Certains observateurs estimant que sa victoire était déjà prévue à l’avance, à la veille de la finale.

Invitée ce mardi sur les ondes de Vibe radio, Olivia a fait savoir qu’elle ne souhaite pas que son titre de Miss Côte d’Ivoire soit associé au poste qu’occupe son père. “Je suis une jeune fille comme toutes les autres. J’ai des ambitions, j’ai des rêves, j’ai des objectifs à atteindre, et je pense que le titre de mon père ne peut être assimilé à mon titre de Miss Côte d’Ivoire”, a-t-elle indiqué. Quant à Kouadio Maryline, Miss Côte d’Ivoire 2020, elle dit être fière de passer le flambeau à Olivia Yacé qui, selon elle, mérite la couronne.

«Il faut d’abord dire qu’elle a fait honneur à la ville de Yamoussoukro où j’ai été également élue. Elle forme un joli trio avec les autres. Olivia mérite la couronne de MISS CI. En tout cas, elle est belle », a soutenu Maryline Kouadio au micro de vibe radio. Puis d’ajouter: «Je pense qu’elle aura plus de chance durant son mandat. Elle est déjà rodée. Du moment où elle est mannequin professionnelle, c’est un plus pour elle. Nous, on n’a pas connu cette expérience avant de venir à MISS CI».