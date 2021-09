Soro Guillaume en colère contre Alpha Condé:«Pourquoi penser que...»

La chute d'Alpha Condé en Guinée n'a nullement laissé sans réaction Soro Guillaume. Retranché sur sa terre d'exil, l'ancien chef du Parlement ivoirien n'a pas manqué de tirer des leçons de ce coup de force, et surtout de la vanité du pouvoir qui devrait faire réfléchir par deux fois avant de prendre certaines décisions lourdes de conséquences.

Soro Guillaume à propos d'Alpha Condé: « Ouattara lui demanda de m’interdire la terre africaine de Guinée »

C'est un Soro Guillaume profondément attristé des « images humiliantes de l’arrestation du Président Alpha Condé ». Dans une déclaration postée sur les réseaux sociaux, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne se souvient avoir prévenu que « la violation des constitutions engendrerait le désordre et le chaos ». Mais il dit avoir été « moqué à l’époque ».

Et pourtant, « l’Afrique a changé. Les temps ont changé. La jeunesse africaine aspire au changement. La jeunesse africaine ne croit pas aux messies », a déclaré Soro Kigbafori Guillaume, avant d'interroger : « Pourquoi penser que nous sommes indispensables ou irremplaçables? D’autres illustres personnalités ne nous ont-elles pas précédées sur cette terre de nos ancêtres ? »

Se remémorant son passage à la tête de Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), l'ancien leader syndical dit avoir eu pour modèle Alpha Condé, alors opposant, et l'a même reçu sur sa terre natale à Ferkessédougou et a sollicité des bénédictions de ses parents pour la carrière politique de celui qui deviendra plus tard Président de la République en Guinée.

Cependant, regrette Soro Guillaume : « Devenu Président de son pays, son homologue Alassane Ouattara lui demanda de m’interdire la terre africaine de Guinée. Et je l’ai regretté, car il aurait dû savoir que les nouvelles amitiés sont parfois opportunistes. Mais je suis sans rancune. Aujourd’hui je suis profondément triste pour lui. Ces images de lui ont parlé à mon cœur », avant de lancer : « Mais à qui la faute ? »

Guillaume Soro appelle par ailleurs les nouvelles autorités guinéennes à préserver la quiétude en ces moments de troubles passagers et surtout que « l’Histoire s’écrive et que démocratie se fasse ». « Que la Sagesse africaine au service des Peuples triomphe pour le bien-être du peuple guinéen. Telle est ma prière solennelle au Tout Puissant! » a psalmodié l'ancien séminariste, ancien Premier Ministre, ancien Président de l’Assemblée nationale et actuel Président de GPS (Générations et peuples solidaires).