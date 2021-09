Année scolaire 2021-2022 : Tout savoir sur le calendrier

En Côte d'Ivoire, l' année scolaire 2021-2022 est prévue pour le lundi 13 septembre sur toute l'étendue du territoire. Dans un communiqué publié le lundi 6 septembre, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a présenté le découpage de la prochaine année scolaire.

Année scolaire 2021-2022 : Voici le calendrier

Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a fixé la rentrée scolaire au lundi 13 septembre 2021. "L'année scolaire 2021-2022 débute le lundi 13 septembre 202l et prend fin le vendredi 29 juillet 2022 pour tous les établissements publics et privés relevant du Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation", indique le professeur Mariatou Koné dans un communiqué. Par ailleurs, on apprend que le temps de travail pour l' année scolaire 2021-2022 est de 32 semaines, c'est-à-dire 1 280 heures de cours.

Mariatou Koné indique par ailleurs que l'année scolaire 2021-2022 comprend trois trimestres. Ainsi, le premier trimestre débute le lundi 13 septembre au vendredi 10 décembre 2021, ce qui équivaut à 12 semaines, notamment 480 heures de cours. Concernant le deuxième trimestre, il s'étend du lundi 13 septembre au vendredi 11 mars 2022. Il faut dire que cela revient à 10 semaines, soit 400 heures de cours. Pour le troisième trimestre, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation informe qu'il part du lundi 14 mars au vendredi 3 juin 2022, à savoir 10 semaines (400 heures de cours).

Poursuivant, la remplaçante de Kandia Camara à la tête de l'école ivoirienne ajoute que le directeur des écoles, lycées et collèges et le directeur de l'encadrement des établissements privés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée.

Notons que la traditionnelle réunion de rentrée scolaire est prévue pour le jeudi 9 septembre 2021 à Bouaké, dans le Centre du pays.