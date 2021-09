France: Rufy, ex-danseur de Dj Arafat, victime d'une fracture à la jambe

Rufy, ancien danseur de la légende du Coupé-décalé, Dj Arafat, a été victime d’un accident il y a quelques jours en France. Ce qu’il s’est passé.

Rufy, ex-danseur de Dj Arafat, a été opéré

Il a été un des danseurs préférés de la légende du Coupé-décalé, Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Depuis 2013, le jeune Rufy a participé à plusieurs spectacles en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays, aux côtés de son mentor, le Zeus d'Afrique, décédé le 12 août 2019 à la suite d'un grave accident de moto.

Il était donc très proche du Daishikan et a également éprouvé beaucoup de mal à se remettre de la disparition soudaine de son patron. Dans une interview récemment accordée à actu people, Rufy qui s’est expatrié en France depuis la mort de son mentor, a dévoilé la dernière volonté de celui-c

"Arafat m’a dit qu’après la tournée Moto-Moto Tour, il allait s’installer en France (...) Arafat me dit ceci: Petit, il faut chercher à faire quelque chose hein, moi, je vais arrêter de chanter. Je vais commencer à vendre mes voitures et devenir Pasteur‘’, a-t-il indiqué tout en révélant que son patron n'adressait plus la parole à Olopkatcha avant son décès.

Quelques jours après cette interview qui a abondamment été relayée sur la toile, le jeune chorégraphe a été victime d’une fracture à la jambe lors d’un barbecue auquel il prenait part dans un parc à Angers en France.

A en croire certaines sources, Rufy a fait de nombreux examens et a même subi une opération le jeudi 2 septembre dernier. Une opération qui s’est bien déroulée dans l’ensemble, et le jeune danseur se remet peu à peu de cette fracture.