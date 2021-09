Côte d'Ivoire Tourisme: Mourad Condé nommée nouvelle Directrice

Mme Mourad Condé Malékah, a été nommée, mercredi 8 septembre 2021, Directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, en remplacement d'Isabelle Anoh qui assurait l'intérim à ce poste depuis la mi-août dernier.

Côte d'Ivoire Tourisme : Mme Mourad Condé Malékah remplace Isabelle Anoh à la direction générale

Côte d'Ivoire Tourisme, structure en charge de la promotion du Tourisme ivoirien, a une nouvelle patronne. Il s'agit de Mme Mourad Condé Malékah, précédemment Directrice générale de la société de développement touristique de la région des Lacs, en abrégé SODERTOUR-LACS. Amadou Coulibaly, ministre ivoirien de la Communication et porte-parole du gouvernement, a donné l'information à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 8 septembre 2021.

La désormais ex-directrice générale de la SODETOURS-LACS remplace ainsi l'intérimaire Isabelle Anoh qui n'a pas été confirmée. La Directrice de la communication et des relations publiques du ministère ivoirien du Tourisme et des loisirs, Isabelle Anoh, aura assuré 3 semaines environ. La nomination de Mme Anoh N'Gnimah Marcelle Isabelle en qualité de directrice générale par intérim de Côte d'Ivoire Tourisme, faut-il le rappeler, avait été actée par le ministre du Tourisme et des loisirs, M. Siandou Fofana, dans l'attente d'une décision du Conseil des ministres. Laquelle décision, tombée ce jour, ne confirme pas l'ex-animatrice télé, au poste qu'elle occupait depuis le 13 août dernier.