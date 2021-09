Rentrée scolaire 2021-2022 : La dictée signe son retour

Pour la rentrée scolaire 2021-2022, on apprend auprès du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation que la dictée marque son retour au cycle primaire et au premier cycle du secondaire.

Rentrée scolaire 2021-2022 : La dictée de nouveau au programme

Sous le règne de Kandia Camara, ancienne ministre de l'Éducation nationale, la dictée avait été supprimée du programme scolaire. En effet, l'actuelle ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, avait jugé utile de remplacer cette matière par une autre épreuve consistant à proposer aux élèves des textes truffés de fautes que devront déceler les apprenants. Cette décision avait suscité une vague de protestations dans la société ivoirienne. Des parents d'élèves étaient montés au créneau pour dénoncer l'inopportunité de la mesure.

À la faveur de la rentrée 2021-2022, Mariatou Koné, qui dirige le département de l'Éducation nationale depuis le mardi 6 avril 2021, a décidé de "ressusciter" la dictée. Dans un communiqué, la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation annonce que "pour l'évaluation de l'orthographe, le format en vigueur consacre deux outils d'administration de l'épreuve au primaire et au premier cycle du secondaire". La professeure d'anthropologie a précisé qu'il est question de la dictée classique et du texte lacunaire.

"Je tiens à rappeler que l'utilisation effective et régulière de ces deux outils contribue à développer les compétences des apprenants et apprenantes en orthographe. J'attache du prix à l'exécution de la présente dans tous les établissements publics et privés de l'enseignement secondaire", a tenu à faire remarquer Mariatou Koné.