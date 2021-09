Zouglou: De la gloire à la déchéance, l'artiste Bagnon se confesse

Le chanteur zouglou, Patrice Bolou Zahi, plus connu sous le nom Bagnon, a expliqué les raisons pour lesquelles sa carrière n'a pas véritablement décollé.

Bagnon: ''Si j'avais suivi les bons conseils (...) l'histoire serait différente''

Bagnon est un artiste qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans le courant des années 2000. Se faisant appeler Le Rossignol, il s'est véritablement imposé dans le showbiz ivoirien avec des titres tels que ''Beauté africaine'', ''Hommage à Marcelin Yacé '', ''Maimouna'' et bien d'autres tubes qui ont connu de véritables succès. Après cette période de gloire, Bagnon a complètement disparu de la scène musicale ivoirienne.

En mai 2020, des rumeurs sur les réseaux sociaux ont annoncé la mort du chanteur. Face à cette situation, il était très rapidement monté au créneau pour retablir la vérité. «Ceux qui disent que je suis mort, ce sont les mêmes personnes qui ont raconté ici que je suis devenu un drogué, un fou; que ma femme m’a laissé (abandonné). Mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils veulent nuire à ma petite personne au lieu de chercher à savoir où je suis; ce que je deviens ? Ils passent leur temps à raconter n’importe quoi en annonçant déjà ma chute. Qu’ils arrêtent ! Moi Bagnon Le Rossignol, ils ne peuvent rien contre moi, c’est Dieu qui guide ma vie'', avait-il confié à vibe radio.

Plus d'un an après, l'artiste refait surface, en faisant un témoignage assez émouvant sur sa carrière musicale. '' Je n'ai pas trop joué en ma faveur. Je n'ai pas peut-être fait les bons choix. J'ai été en Europe où j'ai eu des propositions de rester mais je ne suis pas resté. Après je me suis mis dans la drogue qui m'a cloué, qui m'a changé. Les producteurs m'ont laissé. Si j'avais suivi les bons conseils et pris ma musique au sérieux, l'histoire serait différente... j'ai pensé que pour réussir il fallait forcément se faire entretenir par une femme... je me suis engagé avec une femme qui était pleine aux as et il y a des spectacles que je refusais. Lorsque je recevais des propositions de spectacles de 200.000, 300.000frs et que ma femme sort 1 million pour qu'on aille en week-end, je la suivais, et ça n'a pas aidé ma carrière'', a-t-il révélé.