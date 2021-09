Côte d'Ivoire : Du nouveau sur l'affaire de l'avion MI-24 porté disparu

La disparition de l'avion MI-24 dans le septentrion ivoirien continue de susciter de nombreuses interrogations. Le service de communication de l'armée ivoirienne est donc monté au créneau pour apporter quelques précisions sur l'affaire.

L'avion MI-24 « se serait crashé », selon le BIPA

Dans la nuit de jeudi 9 à vendredi 10 septembre 2021, aux environs de 1h du matin, un avion MI-24 de l'armée ivoirienne a disparu des radars. Cette situation qui intervient alors que le Nord ivoirien est sous une menace terroriste à nulle autre pareille, a aussitôt engendré consternation, inquiétudes et surtout questionnement à propos des circonstances de cet incident. Dans un précédent article, une source proche de l'armée indiquait sous couvert d'anonymat que l'hélicoptère porté disparu avait finalement été retrouvé. Sans pour autant en dire plus.

Le chef du BIPA, service de communication de l'armée ivoirienne, a quant à lui, éclairé quelque peu la lanterne des nombreux Ivoiriens et autres observateurs qui voulaient en savoir davantage. « Un hélicoptère de l’armée ivoirienne, en mission de reconnaissance sur la ligne frontalière nord, a perdu tout contact avec la station de contrôle, vers 02 h du matin, aux environs de Ferké et en direction de Korhogo », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Les recherches sont en cours pour localiser l’appareil qui, à priori, se serait crashé. Les précisions vous seront communiquées ultérieurement. » Un communiqué officiel de l'état-major général de l'armée ivoirienne est par ailleurs attendu pour plus de précisions.