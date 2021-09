Sécurité : Un MI-24 de l'armée ivoirienne porté disparu dans le nord

La situation sécuritaire dans le septentrion ivoirien devient de plus en plus inquiétante. Un avion de type MI-24 de l'armée ivoirienne est porté disparu dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des précisions sur la disparition d'un avion MI-24 dans le Nord ivoirien

Alors qu'un Conseil national de sécurité (CNS) s'est tenu, jeudi 9 septembre 2021, sur la situation sécuritaire et l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, une situation des plus préoccupantes vient de se produire dans le nord du pays.

APAnews indique, dans une dépêche, qu'un avion de type MI-24 de l'armée ivoirienne est porté disparu dans la nuit de jeudi à vendredi, précisément aux environs de 1h du matin (local et GMT), au nord de la Cote d'Ivoire.

Le confrère indique par ailleurs que cet aéronef était en mission de reconnaissance dans cette région du pays, lorsqu'il a disparu des radars. Sans plus de précisions sur les circonstances, encore moins, le lieu exact de l'incident. La base aérienne militaire a néanmoins lancé des alertes afin de retrouver cet avion militaire de fabrication de fabrication soviétique.

Le Nord ivoirien, faut-il le rappeler, est aux prises à une menace terroriste de plus en plus persistante ces dernières années. Les localités de Kafolo, Tougbo, Téhini et Kamonokaha ont déjà subi des attaques perpétrées par des groupes djihadistes, qui tentent d'installer un katiba à la zone des trois frontières (Mali-Côte d'Ivoire-Burkina Faso).

Tout récemment, le préfet de Ouaninou, dans la région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, avait fait état d'une présence massive de personnes en armes, qui cherchaient à « installer une base » dans la forêt de Sakofé, dans ledit département.

S'agit-il d'une panne technique ? L'hélicoptère serait-il capturé par l'un quelconque de ces groupes armés ? Face aux nombreuses interrogations qui taraudent les esprits, une source proche de l'armée, sous couvert d'anonymat, nous informe qu'aux dernières nouvelles, le MI-24 a été retrouvé. « Je ne peux pas en dire plus », précise-t-il.

Nous apprenons par ailleurs qu'un communiqué de l'armée ivoirienne portant sur cet incident est attendu en cours de journée. Nous y reviendrons.