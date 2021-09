Daoukro: Dj Lewis dépêche une équipe d'Apoutchou chez Bédié

L’artiste Coupé décalé, Dj Lewis, a eu un entretien avec le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, à Daoukro. La raison.

Henri Konan Bédié reçoit Dj Lewis à Daoukro

Dj Lewis a été révélé au grand public en 2006 avec le single ''Grippe Aviaire''. Une chanson qui a connu un incroyable succès au point où son auteur a raflé la même année, les titres de meilleur artiste des African Diaspora Awards de Londres, de meilleur artiste de l'année au Kunde au Burkina Faso ainsi que le Djembe d’Or aux Kora Awards. S'en est suivie une brillante carrière marquée par des collaborations avec des artistes de renom tels que le rappeur malien Mokobé, Dj Arafat et bien d'autres.

Après ces moments de gloire, Dj Lewis a complètement disparu de la scène musique avant de refaire surface il y a moins de deux ans, avec quelques singles dont un featuring avec le jeune Fior de Bior, intitulé ‘’Apoutchou". Cette chanson qui fait la promotion des femmes en chair, a connu un véritable succès, à travers la Côte d’Ivoire et même à l’international. Conscient du succès de son dernier concept, Dj Lewis a décidé d’entamer une tournée à travers la Côte d’Ivoire. Une caravane dénommée “Apoutchou tour” qui a déjà sillonné six (6) villes et qui sera le 25 septembre prochain dans la ville de Daoukro.

A cet effet, il a été reçu, jeudi 09 septembre 2021, par le Président du PDCI RDA, Henri Konan BÉDIÉ. Après quelques minutes d’échange avec l’ancien chef d’Etat, l’artiste s’est entretenu avec la presse. «L’objet de la visite chez le Président Bédié, c’est de l’informer de la caravane que nous faisons actuellement dénommée “Apoutchou tour” qui sillonne actuellement 12 villes de la Côte d’Ivoire, dont la ville de Daoukro fait partie. Nous sommes venus informer officiellement le président Bédié de notre passage dans sa ville les jours à venir», a informé Dj Lewis tout en remerciant le président Henri Konan Bédié pour l’accueil chaleureux à sa résidence de Daoukro.