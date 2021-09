Décédé d'un cancer, Skelly repose à jamais au cimetière de Bouaké

Décédé le 25 août dernier, l'artiste Coupé-decalé, Skelly, a été inhumé, samedi 11 septembre à Bouaké, en présence de sa femme Monica Gindersdorfer venue de l'Allemagne.

Skelly inhumé en présence de sa veuve allemande Monica Gindersdorfer

Francis Parfait Tarègue, plus connu sous le nom Skelly, est décédé, mercredi 25 août 2021. Selon des sources proches de l’artiste à Bouaké, le chanteur était malade depuis un moment. Et aux dernières nouvelles, les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du poumon.

Une maladie qu'ignorait l'artiste lui-même, selon les dires de son épouse Monica Gindersdorfer. ‘’Il me l’a dit la nuit d’avant (…) Il ne m’a jamais parlé de cela avant, il respirait bien, la dernière fois que je suis venue ici (en Côte d'Ivoire ), il était très bien, j’ai l’impression qu’il ne savait pas qu’il avait celle maladie…‘’, a-t-elle déploré lors de son passage à l'émission Peopl'Emik, tout en expliquant les derniers instants de son mari.

‘’La nuit d’avant, j’ai parlé avec lui, j’ai senti que ça n’allait pas très bien, j’étais en train de m’organiser pour voir si je pouvais arriver... Et après, le manager m’a appelée pour me dire que ça n’allait vraiment pas, je lui ai demandé d’aller tout de suite à l’hôpital pour voir si on ne peut pas faire quelque chose pour améliorer le traitement, et quelques minutes après, il m’a appelée pour m’annoncer la nouvelle‘’, a témoigné Monica Gindersdorfer.

Venue d'Allemagne, Monica Gindersdorfer était bel et bien présente à l'inhumation de l'artiste qui a eu lieu, samedi 11 septembre au cimetière de Bouaké. Ce triste événement a suscité de nombreuses réactions dont celle du fils de l'ancien chef d'État ivoirien, Michel Gbagbo.

''Repose en Paix SKelly. Repose en Paix l'Oiseau de Dieu. Repose en Paix l'Oiseau Rare. J'ai vraiment mal...C'est vraiment triste'', a-t-il indiqué.