En visite en Europe, Gbagbo va-t-il rencontrer Guillaume Soro ?

Laurent Gbagbo s'est envolé pour l'Europe le dimanche 12 septembre 2021. L'ancien président ivoirien profitera-t-il de son séjour européen pour rencontrer Guillaume Soro qu'il n'a plus revu depuis la chute de son régime ?

Bientôt une rencontre entre Gbagbo et Guillaume Soro ?

Laurent Gbagbo séjourne en Europe depuis le dimanche 12 septembre 2021. A en croire Justin Koné Katinan, l'ex-chef d'Etat ivoirien effectue cette visite "pour des motifs exclusivement privés".

"Il est porté à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que Son Excellence le président Laurent Gbagbo effectuera un voyage en Europe à compter du dimanche 12 septembre 2021 pour un séjour d’une dizaine de jours", a indiqué le porte-parole du "Woody" de Mama dans un communiqué.

Guillaume Soro vit en exil en Europe depuis décembre 2019. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, condamné à la prison à vie pour "atteinte à la sûreté de l'Etat", n'a plus revu Laurent Gbagbo depuis la chute du régime des refondateurs en avril 2011.

Pendant son incarcération à la prison de Scheveningen, le fondateur FPI (Front populaire ivoirien) n'a pas reçu son ex-Premier ministre comme l'annonçaient certaines informations. En effet, il avait été indiqué que Gbagbo et Guillaume Soro devaient se rencontrer le lundi 27 août 2018.

"Bien qu'évoquée et souhaitée par le président de l'Assemblée nationale, je peux en ma qualité de directeur de communication de M. Soro affirmer qu'aucune rencontre entre lui et le président Laurent Gbagbo n'est prévue ce jour à La Haye comme annoncé par un journal. M. Soro n'est pas de nature à se cacher pour aller rendre visite à M. Gbagbo. Et, le jour où cette rencontre aura lieu, elle fera l'objet d'un communiqué en bonne et due forme de nos services", avait rectifié Moussa Traoré, proche de Guillaume Soro.

Lors de son échange avec Alassane Ouattara, le mentor de Charles Blé Goudé a évoqué le cas Guillaume Soro. "Le président Ouattara m'a dit deux mots de Soro. Donc, tout ça, ça fait partie de nos combats, mais il faut aller pas à pas. Pour le moment, c'est ceux qu'on peut sortir par un décret, après les autres, je vais aussi monter au créneau pour parler d'eux pour qu'ils reviennent au pays", a-t-il révélé.

Laurent Gbagbo profitera-t-il de sa présence en Europe pour rencontrer le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires)?