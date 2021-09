Présidence du PIT : Ce qui a emporté l'ex-ministre Joseph Séka Séka

L'ancien ministre Joseph Séka Séka a été demis de ses fonctions à la présidence du Parti ivoirien des travailleurs ( PIT ). La décision a été prise à l'issue d'une réunion des instances du Parti, réunies samedi 11 septembre dernier à Abidjan.

Côte d’Ivoire: Pourquoi Pr Séka Séka a été révoqué de la présidence du PIT

Étant donné que depuis sa nomination au gouvernement, le camarade SEKA Seka Joseph a coupé tout contact avec les dirigeants et les militants de base du PIT, abandonnant ainsi chacun à son sort. Etant donné que le Ministre SEKA Seka Joseph a circonscrit, à partir de ce moment, ses activités sociales et politiques à ses parents et amis et à sa seule localité natale de Yakassé Attobrou,

Vu qu’il a toujours refusé de donner le moindre moyen aux cadres du parti afin de permettre à ceux-ci d’être sur le terrain aux côtés des autres cadres du RHDP. Vu la non-participation des cadres du PIT, à l’exception de sa seule personne, aux activités politiques et à la gouvernance du RHDP, et à la non-promotion des cadres du PIT,

Vu le manque de transparence et la gestion opaque et solitaire des ressources du parti. Vu que les nombreuses tentatives initiées pour rencontrer le camarade SEKA Séka Joseph se sont heurtées à un refus systématique et méprisant. Vu que le camarade a pris, de façon unilatérale, la décision de fermer le QG du parti devenu QG annexe du RHDP, et renvoyé le personnel administratif sans motif valable, privant ainsi les militants de leur seul cadre de rencontre et d’échange,

Vu que les fautes lourdes susmentionnées sont extrêmement graves et mettent à nu la gestion scandaleuse du sieur SEKA Joseph,

Nous,

- Secrétaires généraux de fédérations,

- Délégués départementaux,

- Secrétaires généraux de section,

- Membres des organes annexes (Jeunesse Militante PIT (JM PIT), Femmes Militantes PIT (FMPIT), Groupe des Enseignants Militants PIT (GEM-PIT)

Réunis ce jour, samedi 11 septembre 2021, décidons ce qui suit :

- le camarade SEKA Séka Joseph cesse, à compter de ce jour, d’exercer les fonctions de Président du Parti Ivoirien des Travailleurs,

- le camarade secrétaire général KOUASSI Kouadio Mermoz est désigné pour assurer l’intérim de la présidence du parti jusqu’à l’organisation d’un congrès,

Mandat est donné au Président par intérim de procéder à la sensibilisation et à l’animation du courant PIT au sein du RHDP afin que les militants contribuent, dans l’harmonie, au développement du RHDP

- Invite le Président par intérim à user de tous les moyens pour que l’ex-Président SEKA Séka Joseph fasse le bilan de sa gestion au prochain congrès et rétrocède le patrimoine du PIT à la nouvelle direction,

- Invite le Président par intérim de prendre attache, de toute urgence, avec la Direction du RHDP afin que les militantes et les militants RHDP, tendance PIT soient effectivement associés aux structures et à la gouvernance du RHDP,

- La confirmation de l’appartenance totale et entière du PIT au RHDP, tel que décidé par les résolutions du congrès extraordinaire tenu le 15 mars 2018 à Abidjan et conformément aux articles 37, 38, 39, 40, des dispositions transitoires du RHDP/parti unifié

- Réitérons notre soutien sans faille à la politique du Président de la République, son excellence Alassane OUATTARA, Président du RHDP.

Fait à Abidjan le samedi 11 septembre 2021

Le secrétaire de séance

Le camarade MAIZAN Kouassi Fori