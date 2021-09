Titrologie: "Bédié, Ouattara et Gbagbo forclos pour 2025, tension au RHDP"

Deux faits majeurs dominent la titrologie de ce mercredi 15 septembre 2021. La possible modification de la constitution ivoirienne et la guerre des clans au niveau du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), du président Alassane Ouattara.

Titrologie du 15 septembre 2021 : "Plus rien ne vas dans le camp Ouattara"

"Plus rien ne va dans le camp Ouattara", ouvre le Temps à sa Une. Qui tente d'expliquer les raisons de la guéguerre signalée entre les cadres du RHDP du président Alassane Ouattara, ces derniers jours. "Révélations sur des tensions au RHDP ", peut-on lire à la Une de Soir Info, sur le même sujet. Générations Nouvelles voit dans ces tensions, une guerre de clan entre l'actuel Premier ministre Patrick Achi et Adama Bictogo, le Directeur exécutif du RHDP. Objectif visé, la succession du président Alassane Ouattara dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. "Mis en difficulté par les caciques du RHDP : Ouattara vole au secours de Patrick Achi", titre le Quotidien d' Abidjan.

" Le RHDP au-dessus du gouvernement ?", s'interroge le Nouveau Réveil à propos des supposées tensions entre le camp du Premier ministre Patrick Achi et les caciques du parti du président Ouattara. Autre sujet relayé par la presse ivoirienne, c'est le sort réservé au trio Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, lors des prochaines élections présidentielles. " Bédié, Ouattara, Gbagbo forclos pour 2025 ?", s'interroge l' Inter. Qui annonce que le texte de loi sera bientôt sur la table des députés.