Paris: Djibril Cissé (DJ Tchêba) enflamme la soirée “Summer is not over”

La star Djibril Cissé surnommé DJ Tchêba, tout feu tout flamme à l’occasion de la soirée “Summer is not over” à Paris qui a enregistré la présence de nombreuses célébrités.

Folle soirée de Djibril Cissé pour terminer l’été en beauté

De nombreuses personnalités étaient présentes le 15 septembre dernier à l'occasion de la soirée "Summer is not over" organisée à l'Arc à Paris. Soirée mode unique en son genre où de nombreux influenceurs et people étaient conviés par Pretty Little Things, une marque émergente dans le secteur de la fast fashion, organisatrice de ce concept.

La société internationale a choisi l'Arc Club, un club ultra-sophistiqué situé dans les beaux quartiers, comme cadre de sa soirée "Summer is not over".

Pour se mettre plein les yeux et maintenir une chaude ambiance lors de cette soirée glamour, Pretty Little Things a eu l'ingénieuse idée de faire appel à la maestria de Dj Tchêba, connu sous son vrai nom Djibril Cissé, ex-international de l'équipe de France de football reconverti en disc jocker. DJ Tchêba, divorcé de la jolie Galloise Jude Littler depuis 2005, a été épaulé par la DJ Ayane.

De quoi faire craquer ce parterre de célébrités invitées dans cette discothèque select de Paris. À commencer par l'influenceuse française Léa Elui, Tony Dsts, Louise Rgt ou encore Astrid Nelsia, sublime en tenue orange.

Louise Parent, fondatrice de Wam Media, était présente aux côtés de Laeticia Contreras, alors que Maeva Martinez, ancienne candidate de télé-réalité, a pris la pose en costume blanc.

Yanis Kaia était tout aussi splendide, avec un pantalon de cuir lacé et un crop top asymétrique. Clara Marz, Kiara Amaro, Mai Lee, Lucas Dorable - splendide en tenue entièrement noire -, Ines Bsr, Mya Mf, Pidi Meg et Thea GS ont posé pour les photographes lors de cette soirée haute en couleurs.