Cacophonie à GPS : Guillaume Soro met ses militants au pas

Guillaume Soro est très irrité contre ses camarades de Générations et peuples solidaires (GPS). Le président fondateur de ce mouvement politique réprouve des sons et attitudes discordants de ces derniers mois.

Guillaume Soro à ses camarades de GPS : « Stoppons l'escalade »

Que se passe-t-il exactement, ces derniers mois, au sein de Générations et peuples solidaires (GPS) ? Cette interrogation est d'autant plus opportune que ce mouvement politique, dissout par une décision judiciaire en juin dernier, est véritablement à la croisée des chemins. Entre défections, emprisonnements de certains membres et exil pour la haute direction, l'organisation de Guillaume Soro semble désossée et en perte de vitesse.

À ce tableau, s'ajoutent quelques dissensions internes entre des cadres du parti. La récente escalade verbale entre Jean Paul Beugrefoh, porte-parole d'Alain Lobognon, et El Hadj Mamadou Traoré, très proche de Soro Kigbafori Guillaume, est symptomatique de ces rififis qui minent le GPS.

Aussi, Guillaume Soro a-t-il décidé de monter au créneau pour mettre ses compagnons au pas et ramener la sérénité au sein de son parti. « Chers tous, j’ai observé une longue cure de silence. Je l’ai rompu à l’occasion de la chute de l’Ex-President guinéen », a déclaré, l'ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux.

Poursuivant, l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) ajoute : « Il se trouve qu’à GPS, le ton semble agité et passionné. Je le réprouve. Force doit rester aux idées malgré le désaccord. Stoppons l’escalade. Chacun a donné dans la surenchère. Je demande aux membres et sympathisants de GPS de privilégier le dialogue et l’amour en politique, en toute circonstance et dans toutes les chapelles. Je me prononcerai plus longuement. » Avant de clore ses propos dans un « peace and love" en français : « Amour et paix sur la Côte d’Ivoire. »

Alain Lobognon, faut-il le rappeler, s'est engagé, depuis sa sortie de prison, à réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Cette démarche de l'ancien ministre des Sports semble ne pas être approuvée de certains de ses camarades.