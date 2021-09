Bagnon explique comment la drogue a gâché sa carrière musicale

Le chanteur zouglou, Bagnon, a expliqué les raisons de sa déchéance après l’énorme succès qu’il a connu dans les années 2000.

Bagnon: ‘’La drogue m’a beaucoup dérouté‘’

Bagnon a véritablement fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans les années 2000 avec des titres à succès tels que ‘’Beauté africaine'', ''Hommage à Marcelin Yacé '', ''Maimouna'' et bien d’autres. Un succès qui fut éphémère puisque l’artiste va complètement disparaitre de la scène musicale pendant plus d’une décennie. Invité récemment sur le plateau de la chaîne de télé NCI, Bagnon a expliqué que cette déchéance était dûe à certaines erreurs qu’il a commises par le passé.

‘’Quand je commençais la musique, j’étais très jeune. Je n’avais pas la tête sur les épaules. Il y a des choses que je n’aurais pas dû faire que j’ai faites... Je me suis mis dans beaucoup de choses par rapport à des grands frères qui m’ont fait croire que pour devenir star, il fallait forcément consommer la drogue … Mais après, j’ai regretté… Je pensais aussi que pour réussir dans la musique, il faut forcément passer par la femme, mais ce n’était pas ça‘’, a témoigné Bagnon qui a également expliqué avoir sombré dans la dépression en raison de son addiction à la drogue.

Pour lui, le fait d’avoir touché à la drogue est la plus grande erreur de sa vie. ‘’La drogue m’a beaucoup dérouté. J’ai pensé qu’il fallait ça pour ne pas avoir honte. La drogue m’a ruiné, ça m’a vraiment changé‘’, s'est-il effondré. Toutefois, le chanteur zouglou dit avoir gagné en maturité. Il a fait savoir qu’il ne retombera plus jamais dans la drogue et a même annoncé la sortie très prochaine d’un nouvel album. ‘’Un moment, j’ai pensé que la musique n’était pas bonne pour moi mais avec les conseils des proches, je me suis remonté le moral. Dieu merci, j’ai un producteur. Je reviens bientôt avec un album de 12 titres … Je suis sûr que ça va faire sensation…‘’, a-t-il espéré.