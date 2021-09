Shanaka Yakuza revient sur son supposé love avec Tina Glamour

L'artiste ivoirien Shanaka Yakuza a fait savoir qu’il ne veut plus parler de son aventure avec Tina Glamour, la mère de feu Dj Arafat.

Shanaka Yakuza à propos de Tina Glamour: "Les gens sont libres de raconter ou de dire ce qu'ils veulent"

L'histoire a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Tina Glamour et Shanaka Yakuza seraient amoureux. La mère d'un des plus célèbres chanteurs du couper-décaler, Arafat DJ, aujourd'hui disparu, aurait succombé au charme du "Japonais noir" et de ses pas de danse athlétiques. Pour preuve, une photo sur laquelle figuraient les deux "tourtereaux". Mais pour Shanaka Yakuza, il n'y a jamais eu de relation amoureuse entre lui et Logbo Valentine. Il est revenu sur cette affaire, le lundi 13 juillet 2020, alors qu'il était invité sur le plateau de l'émission Peopl'Emik.

"Certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, ont eu cette image en disant que je sors ou je sortais avec Tina Glamour. Hélas ! Elles se sont trompées", déclarait l'artiste qui a expliqué que tout n'était qu'un montage visant à soutenir un concept musical de Tina Glamour, le "Desaltero". "Elle voulait qu'on fasse le buzz pour qu'on attire un peu l'attention sur son concept. C'est comme cela que nous-mêmes avons appelé les journalistes pour faire des photos exprès", avait-il révélé.

Un peu plus d’un an après ces révélations, Shanaka Yakuza a décidé de ne plus parler publiquement de cette histoire avec la mère du Daishikan. "J'ai décidé ne plus parler de Tina Glamour dans les interviews que j'accorde et même dans toutes mes sorties médiatiques. C'est un sujet dont je souhaite ne plus parler. Cette femme a l'âge de ma mère. En plus, elle est la mère de mon défunt confrère Arafat (paix â son âme). Les gens sont libres de raconter ou de dire ce qu'ils veulent à ce sujet. Mais moi, je préfère ne pas me prononcer dessus", a-t-il confié à Media Prime.