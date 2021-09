Mawa Traoré aux Ivoiriens: "N'attendez pas le jour de ma mort pour..."

A quelques jours de son concert marquant la célébration de ses 25 ans de carrière, la chanteuse mandingue Mawa Traoré a adressé un message aux autorités ivoiriennes.

Mawa Traoré aux autorités ivoiriennes: ‘’J'ai besoin d'eux maintenant de mon vivant"

Mawa Traoré est une chanteuse mandingue bien connue en Côte d’Ivoire et à l’international. Elle a débuté sa carrière musicale en 1995 avec la chanson intitulée « Moyahioué ». Mais c’est en 1999 qu’elle s’est véritablement révélée au public ivoirien avec son titre « Cono » qui fut un véritable succès.

Mawa Traoré ne quittera plus la scène musicale. Elle enchaîne des titres tels que « Tama »(2000), « Bi môgôlou »(2004), « Amoule » ou encore « Samatiguila ». Elle a, aujourd’hui à son actif, 6 albums et envisage de célébrer ses 25 ans de carrière le samedi 25 septembre 2021 au palais de la culture de Treichville à Abidjan. Pour la réussite de cet événement, la chanteuse mandingue a indiqué qu’elle a besoin du soutien des autorités ivoiriennes.

"Pour la célébration de mes 25 premières années de carrière musicale ce 25 Septembre au Palais de la Culture, je demande aux autorités de mon pays de me soutenir car j'ai besoin d'eux maintenant de mon vivant. Depuis longtemps, j’ai déposé toutes les demandes d'audience pour être reçue mais rien jusque-là. J'ai toujours répondu présente quand j'ai été sollicitée par nos autorités (...) Je suis encore vivante donc c'est maintenant qu'elles doivent me soutenir. A tout le monde, fans et autorités, n'attendez pas le jour de ma mort pour me manifester votre amour car ça sera trop tard. Je profite pour dire encore "Merci" à la Marraine de ce grand concert, l'Honorable AMI TOUNGARA". Que DIEU nous Aide ! ", a-t-elle confié à First Mag le vrai.