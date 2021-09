People: Ashley Graham, Cardi B, Kylie Jenner, Freida en mode grossesse

Ashley Graham, Cardi B, Emily Didonato, Freida Pinto, Ellie Goulding, Toni Garrn… 2021 a débuté avec de nombreuses grossesses de stars qui vont devenir parents, selon le magazine Vogue.

Ashley Graham et son mari Justin Ervin attendent des jumeaux, Cardi B se signale

Ashley Graham se prépare à devenir mère de trois enfants. Enceinte, Ashley Graham annonce dans une vidéo sur Instagram qu'elle attend des jumeaux et dévoile leur sexe. Juillet dernier, le mannequin a annoncé qu'elle et son mari Justin Ervin attendaient un petit frère pour leur fils Isaac, âgé de 20 mois.

Cependant, lundi 20 septembre 2021, elle a partagé une vidéo émouvante sur Instagram, dans laquelle on la voit tenant des tests de grossesse positifs, la séquence montrant ensuite une échographie dans un cabinet médical où elle découvre qu'elle n'est pas enceinte d'un enfant, mais de deux.

« C'est des jumeaux ? » demande-t-elle. « C'est un pénis... et c'est une fille. » Mais le médecin la corrige rapidement et révèle qu'elle est enceinte de deux garçons. « Vous êtes sérieux ? », s'exclame la belle brune, ajoutant à son mari : « Nous allons avoir trois garçons?! », s'écrit Ashley Graham émue.

Kylie Jenner

Trois ans après la naissance de Stormi Webster, Kylie Jenner et Travis Scott attendraient leur deuxième enfant. Après des mois de rumeurs et une séparation, la nouvelle lancée par TMZ et confirmée par un proche de la famille, n'a cependant pas encore été confirmée par le couple. Kylie Jenner serait au début de sa grossesse et ne connaîtrait pas encore le sexe du bébé.

Jennifer Lawrence

Mariés depuis le 19 octobre 2019, Jennifer Lawrence et Cooke Maroney attendent leur premier enfant, comme l'a confirmé l'agent de l'actrice aux magazines People et USA Today. Une bonne nouvelle pour le couple très discret.

Ellie Goulding

Mariée depuis septembre 2019 à Caspar Jopling, Ellie Goulding a annoncé sur Vogue Magazine, attendre son premier enfant et rejoindre donc le cercle des stars enceintes en 2021. “C'était incroyable parce que c'était notre premier anniversaire de mariage. Ce n'était pas au programme. L'idée de tomber enceinte ne semblait pas pouvoir être possible. Être enceinte m'a fait me sentir vraiment humaine. Mon corps a des formes qu'il n'avait jamais eues auparavant", a-t-elle déclaré.

Rosie Huntington-Whiteley

C’est sur Instagram que Rosie Huntington-Whiteley a révélé la bonne nouvelle : le top model britannique et son compagnon Jason Statham, avec qui elle s’est fiancée en 2016, attendent un deuxième enfant. Elle a posté une série de selfies de ses looks de ces dernières semaines dévoilant sur la dernière, un baby bump bien arrondi. Rosie Huntington-Whiteley et Jason Statham sont déjà parents d’un petit Jack, qui a fêté ses 4 ans en juin.

Freida Pinto

A 36 ans, l'actrice de Slumdog Millionnaire Freida Pinto a annoncé attendre son premier enfant avec son compagnon le photographe Cory Tran pour cet automne 2021.

Cardi B et Offset

Surprise ! C'est sur le plateau des BET Awards que Cardi B a dévoilé la nouvelle : elle attend son second enfant avec Offset. Dans une combinaison noire avec transparence au niveau du ventre, la chanteuse fait le show aux côtés de son mari Offset et de son groupe Migos pour dévoiler son baby bump. Le couple est déjà parents de Kulture, bientôt 3 ans.

Emily DiDonato

C'est via sa chaine Youtube et en exclu avec le magazine People qu'Emily DiDonato a annoncé la bonne nouvelle : elle attend son premier enfant avec Kyle Peterson son mari depuis le 23 juin 2018. Alors que le top de 30 ans a appris la bonne nouvelle en décembre 2020, elle a attendu juin 2021 pour l'annoncer ainsi que le sexe : une petite fille est donc prévue pour bientôt.

Clara Berry et KJ Apa

La mannequin française et l'acteur star de Riverdale ont annoncé le 19 mai attendre leur premier enfant ensemble. En couple depuis 2019, ils s'apprêtent donc à devenir parents à respectivement 27 et 23 ans.

Georgia Fowler

Carnet rose à venir une nouvelle fois chez les tops Victoria's Secret. Après Elsa Hosk, Romee Strijd ou encore Karlie Kloss, c'est au tour de Georgia Fowler d'annoncer attendre son premier enfant. A 28 ans, le mannequin néo-zélandais s'apprête donc à devenir bientôt maman.

Toni Garrn

Mariés depuis le 2 octobre 2020 (souvenez-vous, le top portait une robe de mariée dorée à moins de 100$ pour son mariage dans un château allemand), Toni Garrn et Alex Pettyfer vont bientôt être parents. C'est lors d'une interview et d'un shooting exclusifs pour Vogue Germany que l'annonce a été faite.