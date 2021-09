Environnement: Le lycée moderne d' Azaguié a désormais son arboretum

Un arboretum créé au sein du lycée moderne d' Azaguié, portant le nom du ministre des Eaux et forêts, Alain-Richard Donwahi, a été remis officiellement le jeudi 09 septembre 2021, aux autorités éducatives de la région.

Préservation de l'environnement : L'Arboretum du Lycée d' Azaguié, inauguré

C'est depuis 2019 que la Côte d'Ivoire a mis en œuvre, par le truchement du ministre des Eaux et forêts, un ambitieux projet de reboisement intitulé « Un jour 50 millions d’arbres ». L’objectif étant d'apporter une riposte à la dégradation avancée de son couvert forestier. « L’opération de cette année dénommée "Un jour 50 millions d’arbres" est en cours d’exécution sur toute l’étendue du territoire national. La création de l’arboretum du lycée moderne d’ Azaguié s’inscrit donc dans ce cadre », a déclaré le colonel-major Aké Akroba Jérôme, directeur de cabinet adjoint du ministre.

Pour lui, ce sont les actions quotidiennes de l’homme, ainsi que son incivisme environnemental, qui sont à la base de la diminution du couvert forestier national. « Notre pays se trouve, aujourd’hui, dans une situation d’urgence écologique et à quelque niveau où l’on soit, il est urgent que chacun y mette du sien », dira-t-il, en présence du Colonel Didier Kouamé Brou, directeur régional des Eaux et forêts de l’Agnéby-Tiassa, et du secrétaire général 1 de la DRENA (direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation) d’Agboville, Doguié Victor. Il a ajouté que : « La cérémonie qui nous réunit ce jour est le signe que le lycée moderne d’ Azaguié a décidé de jouer de façon pleine et entière la partition qui est la sienne. En acceptant qu’il soit aménagé en son sein un arboretum à usage pédagogique de 665 plants issus de 24 espèces forestières, cet établissement s’illustre de la plus belle manière ».

Notons que cette dynamique opération de reboisement à grande échelle, s’inscrit dans un processus qui a pris forme en avril 2016, au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New-York, avec la signature officielle de l’Accord de Paris par le président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris l’engagement au nom de la Côte d’Ivoire de ralentir le réchauffement climatique de la planète.

« Si l’on veut inverser la tendance actuelle et de façon efficace, il est nécessaire de s’inscrire dans une démarche d’éducation à l’environnement autour des différents enjeux de la forêt. En la matière, il n’y a pas mieux que le milieu scolaire parce qu’il permet de sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge à l’écologie et aux phénomènes environnementaux », a soutenu le colonel-major Aké Jérôme.

En 2019, avec le projet « Un jour un million d’arbres », ce sont 1.169.074 arbres qui ont été plantés, soit 5.845 hectares de forêts reboisées sur toute l’étendue de territoire national lors de la première édition et en 2020, avec « Un jour, 5 millions d’arbres », 6.426.302 arbres ont été plantés, soit 32.000 ha de forêts reboisées.

Tizie TO Bi

Correspondant régional