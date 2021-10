USA: L'actrice Shannen Doherty se bat contre un cancer de stade 4

L'actrice américaine Shannen Doherty alias Prudence de la série "Charmed”, n'a désormais plus aucune chance de guérir d’un cancer de stade 4 qui la ronge depuis plusieurs années.

Shannen Doherty, la star de la série "Beverly Hills 90210", touchée par un cancer du sein

Atteinte d’un cancer métastasé de stade 4, une terrible maladie qui ne l'empêche pas de se battre, comme elle l'a révélé à Variety le jeudi 30 septembre 2021. Shannen Doherty entend toujours se battre contre la maladie.

En avril dernier, Shannen Doherty a fêté ses 50 ans avec joie, malgré son état de santé compliqué. Voilà en effet plusieurs années que l’actrice se bat contre un cancer du sein, combat qu’elle a décidé de rendre entièrement public. En 2019, la jolie brune a déclaré être totalement guérie, ce qui avait littéralement soulagé sa famille, ses amis et ses fans. Malheureusement, quelques mois plus tard, Shannen Doherty faisait une fatale rechute… et souffre désormais d’un cancer du sein métastasé de stade 4.

Depuis le début de l'année, elle a en effet tourné trois films. "Le meilleur exemple que je peux donner aux gens qui ont un cancer, ainsi qu'au monde extérieur qui n'en a pas, c'est de montrer à quoi ressemble un patient qui a le cancer", a-t-elle ainsi expliqué aux médias. Hors de question pour Shannen Doherty de se lamenter. Elle s'affiche donc sans tabou pour décomplexer les malades. "Nous sommes aptes au travail. Alors j'essaie simplement de vivre du mieux que je peux, d'être le meilleur exemple dans cette période", a-t-elle souligné dans Variety.

Loin des standards hollywoodiens, celle qui a interprété le rôle de Prue dans la série Charmed, a fait de ses difficultés médicales un véritable combat du quotidien. Vous aussi vous étiez fan de la série télévisée Charmed sortie en 1998 ? Piper, Phoebe, Prue ou encore Paige, ont bercé nos années 2000 dès la sortie du show américain Charmed. On se souvient évidemment des sœurs Halliwell qui apprennent, petit à petit, à se servir de leurs nouveaux pouvoirs de sorcières pour lutter contre les forces démoniaques qui résident à San Francisco, en Californie.

Shannen Doherty a incarné le rôle de Prue dans la série Charmed entre 1998 et 2001. Malheureusement, à la fin de la 2e saison, des tensions se font ressentir entre Shannen et Alyssa Milano. Pour calmer l'actrice, la production augmente le salaire de la star pour la future 3e saison à 75 000 $ et lui donne l'occasion de réaliser plusieurs épisodes de la série. Shannen Doherty reste présente pour la 3e saison, mais les relations avec sa partenaire Alyssa ne cessent de se détériorer. Si elle a quitté la série bien avant la fin, elle aurait continué à posséder 5 % des droits de la série.