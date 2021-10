Titrologie : « Patrick Achi cité dans une affaire d'évasion fiscale »

La présence du nom de Patrick Achi dans l’affaire de Pandora Papers a alimenté la titrologie de ce 5 octobre 2021. Les bisbilles entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, ainsi que la bataille de clocher qui a cours dans les partis politiques ivoiriens font la une des journaux ivoiriens.

Titrologie : « Ouattara - Soro : L’impossible réconciliation ? »

« Patrick Achi cité dans une affaire d’évasion fiscale », tel est le ton donné par Notre Voie pour évoquer l’affaire de Pandora papers. La presse ivoirienne du jour en a tellement fait son chou gras que Dernière Heure n’a pas manqué de s’interroger sur les mains occultes qui pourraient se cacher derrière ces révélations. « Le mauvais coup pour couler Patrick Achi », a questionné le confrère.

Les relations entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro sont vraisemblablement loin de s’améliorer. C’est du moins ce qui transparaît dans les unes de la Titrologie de ce mardi, au point où L’Inter s’interroge : Ouattara - Soro : L’impossible réconciliation ? » Dans ses méditations dominicales, Soro Kigbafori Guillaume n’a pas manqué d’encenser Henri Konan Bédié et de clouer au pilori le pouvoir RHDP.

La création du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo constitue également l’un des sujets majeurs abordés par la presse ivoirienne parue, ce jour. L’ex-ministre Sébastien Dano Djédjé, président du Congrès constitutif, précise la ligne politique de leur nouveau parti en indiquant à la une de Le Nouveau Réveil : « On va créer un parti qui va au-delà du FPI. » De retour en Côte d’Ivoire, l’ancien chef d’État ivoirien n’a pas encore perçu ses indemnités viagères. « Simone Gbagbo et ses enfants, le noeud du blocage », croit savoir Le Jour Plus. Charles Blé Goudé, ex-leader de la Galaxie patriotique se sent, quant à lui, « abandonné à La Haye ».

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, pouvoir) en en pleine restructuration. « Les militants d’accord », se veut formel Le Patriote. Le Bélier indique cependant que le parti présidentiel « se disloque dans la guerre des clans ». « Le malaise Adama Bictogo », révèle Générations nouvelles.

Au PDCI, « montée en puissance d’un autre candidat après Billon ». Dans une interview-vérité à Le Matin, « un proche de Guikahué allume Konan Bédié ».

La note sportive de la Titrologie s’articule principalement autour des deux prochaines rencontres des Éléphants de Côte d’Ivoire comptant pour la 3e et la 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.