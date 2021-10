Christina Dj dévoile le nom de l'artiste qui a vraiment été son amant

Invitée sur la chaîne de télé NCI, Christina Dj a expliqué les raisons de son retrait de la scène musicale. Elle a également apporté des précisions sur sa sortie relative à ses aventures amoureuses avec plusieurs artistes ivoiriens.

Christina Dj: ‘’Pourquoi j’ai décidé de me retirer’’

Christina Dj fut la première femme à s’etre imposée dans le mouvement Coupé-décalé. Après quelques singles tels que ‘’Sagesse‘’ et ‘’ Hommage à Didier Drogba‘’, la jeune femme a complètement disparu de la scène musicale. Invitée sur la chaîne de télé NCI, Christina Dj a donné les raisons de son retrait. ‘’C’était du à beaucoup de choses. A un moment donné, j’ai décidé de me retirer. En ce moment, j’étais la seule dame du Coupé décalé. Il y avait beaucoup de critiques. On était nouvelle dans le milieu. Donc il y a des choses qu’on ne maitrisait pas. Je n’avais plus le temps pour la famille, je ne pouvais plus m’asseoir au quartier pour prendre une bière comme avant. C’était vraiment compliqué (...) On est rentré dans ce mouvement pour se faire une place. Dans ce milieu, j'ai déjà déposé la valise. Donc je veux sortir de là pour faire autre chose‘’, s'est expliquée Christina Dj.

Par ailleurs, la chanteuse est revenue sur cette fameuse interview accordée à un media ivoirien, il y a quelques années, dans laquelle elle révélait avoir eu des rapports sexuels avec plusieurs artistes et autres célébrités ivoiriennes. En effet, elle a révélé avoir eu pour amants, l’ancien footballeur Baky, Dj Arafat, Dj Mix, Lato Crespino, Dj Arsenal, Yodé et bien d’autres. ‘’ C’était un buzz (…) on s’est levé un matin, on s’est dit qu’on va créer quelque chose. Ces personnes que j’ai citées sont des gens que je connais, raison pour laquelle je n’ai pas eu peur de dire certaines choses… Avec Mix, c’était vrai mais pour les autres, c’était du buzz‘’, a expliqué Christina Dj.