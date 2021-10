Le Gros Bedel dit toute la vérité sur la dislocation du groupe Force One

Invité à l’émission Peopl’Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3), l’acteur culturel, Le Gros Bedel, s’est prononcé sur la dislocation du groupe Force One.

Le groupe Force One est l’un des groupes musicaux ivoiriens qui a véritablement cartonné ces dernières années. Auteurs de plusieurs titres à succès tels que ‘’Number One‘’, ‘’Rosey’’, ‘’ Vouvou n’est pas vouvou’’ et bien d’autres, Major et JM qui n’ont jamais été cités dans les clashs, ont néanmoins marqué la musique ivoirienne ces derniers années. Mais contre toute attente, nos deux compagnons ont décidé de se séparer.

Pour de nombreux observateurs, Le Gros Bedel qui fut le producteur du groupe, serait à l’origine, d’autant plus qu’il a décidé de produire la carrière solo de Major qui se fait désormais appeler Ya Amani. Invité sur le plateau de l’émission Peopl’Emik, Le Gros Bedel a dit sa part de vérité. Il a précisé qu’il n’était pas en contact avec le groupe depuis un bon moment. Et donc, il n’a absolument rien à voir avec cette dislocation. Il a donc expliqué que c’est après la dislocation du groupe, que Major est venu lui soumettre son projet.

‘’Major avait une autre vision coté musical, il me disait souvent qu’il voulait être seul sur un album pour voir ce qu’il peut donner… Mais moi, depuis un moment, ma relation avec le groupe est devenue bizarre et je ne produisais plus le groupe… Mais Major et moi étions toujours en contact, puisqu’au-delà de tout ça, c’est un ami. Après leur séparation, il est venu me voir pour m’expliquer son projet de carrière solo et j’ai adhéré‘’, a expliqué Le Gros Bedel.

Puis d’ajouter: ‘’ JM lui, ça fait un moment qu’on ne se voit pas, ça fait plusieurs mois qu’on ne s’est pas eu au téléphone… Il va sortir aussi ses chansons, mais ça ne sera pas produit par moi‘’.