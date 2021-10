3e mandat d'ADO: Soro Guillaume dézingue l'ambassadeur britannique

Soro Guillaume continue de marquer sa répugnance au 3e mandat en Côte d'Ivoire. L'ancien chef rebelle n'a pour ce faire pas manqué de critiquer sévèrement S.E. Catherine Brooker, ambassadeur du Royaume uni en Côte d'Ivoire.

Soro Guillaume à l'Ambassadeur Catherine Brooker : « La colonisation est terminée »

Soro Guillaume a toujours été un farouche opposant à un troisième mandat d'Alassane Ouattara. L'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne avait pour ce faire pris une part active, avec ses partisans de Générations et peuples solidaires (GPS) au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition ivoirienne. Troisième mandat ou premier mandat de la troisième République ? Quoi qu'il en soit, le Président de la République a été réélu à la présidentielle de 2020 et continue de gouverner le pays.

Réagissant à la célébration de la 41ème édition de la Journée Mondiale du Tourisme à Abidjan, Catherine Brooker, Ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire, a posté, sur son compte Twitter, ce message de congratulations : « Félicitations ! Le spectacle ce matin était magnifique », a-t-elle tweeté.

Il n'en fallait pas plus pour soulever le courroux de Soro Kigbafori Guillaume, qui a vu à travers ce message, un soutien au troisième mandat du Président. « Voici tout ce que l’ambassadeur @CgBrooker est venue faire en Côte d’Ivoire. Féliciter les acteurs du 3ème mandat avec une mentalité de colon », a tweeté l'ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Avant d'ajouter : « Applaudir, flatter et mentir comme si elle était dans le paradis. Et pourtant, les prisonniers politiques continuent à croupir dans les geôles. »

Pour l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion), il s'agit d'une duplicité de la diplomate britannique. « Quelle hypocrisie ! La colonisation est terminée. Les Africains aspirent à prendre leur destin en main. Venir dire que le 3ème mandat est une bonne chose en Afrique alors que chez vous personne ne se le permettrait est hypocrite ! » s'est-il offusqué.

À noter que depuis son retour manqué en Côte d'Ivoire, Soro Kigbafori Guillaume vit en exil quelque part en Europe. Espérant rentrer un jour en Côte d'Ivoire, avec dans le coin de l'esprit, ses ambitions présidentielles.